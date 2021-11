Acuña: «La CGT está unida y tanto el oficialismo como la oposición deberían seguir nuestro ejemplo»

El integrante del Triunvirato de la CGT y titular del Sindicato de Estacioneros, Carlos Acuña, brindó declaraciones sobre el presente político del país, y señaló: “Lo que más se necesita es que el pueblo tenga poder adquisitivo para poder comprar y consumir».

Además pidió un acuerdo social para sacar el país adelante, cuestionando a quienes mantienen una distancia con la CGT: «Los Gobiernos que no están a favor de los sindicatos son más amigos de los empresarios que del pueblo».

Por su parte, luego de haber pasado más de una semana de reasumir en la CGT, valoró la unidad sindical: “La unidad con todos los sectores es muy buena”, y llamó al oficialismo y la oposición a seguir ese ejemplo para “sacar el país adelante”.

“Nosotros estamos dispuestos a colaborar pero no a colaborar en beneficio de unos pocos, sino en beneficio de la gente”, dijo el dirigente, y “si no hay convenios colectivos de trabajo y leyes laborales, a los trabajadores no los respeta nadie. El problema no son los sindicatos», concluyó.