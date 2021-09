Acuña le facturó a Alberto Fernández la ausencia de la CGT en las listas del FdT

Uno de los secretarios generales de la CGT le pasó factura al presidente Alberto Fernández por el armado de las listas del Frente de Todos. Fue Carlos Acuña, uno de los líderes cegetistas e integrante del armado del Frente Renovador de Sergio Massa en el conurbano bonaerense.

«El Partido Justicia históricamente reconocía a la CGT y consultaba para dos o tres cargos de diputados nacionales, y esta vuelta, con todo el respeto que merece, el compañero Sergio Palazzo no fue electo por la CGT. Fue puesto como político por el sector político», tiró.

Acuña aseguró que la la centra obrera «no fue tenida en cuenta» ni tuvo espacio para proponer. «La CGT no designó a ningún compañero para que vaya en la lista. No fui invitada a opinar respecto de proponer algún nombre, no fuimos tenidos en cuenta y se lo dije al presidente Alberto Fernández«, afirmó.

A pesar de la bronca, el dirigente gremial de los empleados de estaciones de servicio colabora activamente con el FdT en el partido de Presidente Perón donde su esposa Blanca Cantero es la intendenta municipal. «Vamos a trabajar para que gane el Frente de Todos», ratificó.

El futuro de la CGT y el rol de las mujeres sindicalistas

El cotitular de la central señaló que «ve bien la incorporación de la mujer» y señaló que al momento las dirigentas no ocupan lugares de conducción por «falta de vocación».

«No hay límites para las mujeres en el movimiento obrero, cualquier mujer puede ser candidata en cada gremio. Ahora vamos a buscar la forma de incentivar a que la mujer participe más en el movimiento obrero», dijo en diálogo con el programa Toma y Daca de AM 750.

Y agregó: «Por ahí no tienen la misma vocación, no hay tantas mujeres con esa vocación de ser parte de un sindicato o una lista. Son muy pocas las mujeres que lideran un sector del movimiento obrero para postularse como secretaria general. Debe ser eso: la falta de incentivación. No está prohibida la participación de las mujeres en el movimiento obrero. No lo estuvo nunca. Que no tengan vocación para participar es otra cosa. Nadie les dice que no pueden armar una lista. Se dio así por vocación».