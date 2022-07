Acuña, sobre la movilización de la CGT: “Vamos a definir la semana que viene que nos juntamos todos los sectores”

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Carlos Acuña, manifestó que en la próxima reunión se definirá la convocatoria a una movilización, descartando la posibilidad de llamar a un paro general. Además, expresó su repudio a los formadores de precios pero advirtió al gobierno para que controle los precios.

A pocos días de la asunción de Silvina Batakis como ministra de Economía de la Nación, el referente de la CGT aseguró que «las expectativas siempre son de esperanza, de que anden bien, pero la verdad es que no están bien”. “La inflación es tremenda y hay responsabilidades por la que hoy tenemos. Me da la impresión de que hay quienes no quieren que la gente esté bien”, aseguró.

En ese sentido, Acuña no dudó en responsabilizar a los poderes económicos concentrados: “hacen politica pero no ponen la cara; van de atrás y sin bandera, pero la plata la hacen acá fruto del trabajo y el esfuerzo de los argentinos”. “Encima giran la plata para otros países”, agregó en diálogo con El Destape Radio.

El titular del Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos (SOESGyPE), confirmó que la CGT apoya la actual gestión pero “siempre acompañamos con la prudencia que tenemos que tener». “La situación no es buena y la gente nos está pidiendo que hagamos algo en función de defender la democracia”, señaló el dirigente.

Al respecto, Acuña confirmó: «algo vamos a hacer y lo vamos a definir la semana que viene nos juntamos todos los sectores de la CGT”. La medida que se resolverá sería una movilización y no un paro general, pero no solamente contra los formadores de precios: “Al Gobierno queremos llamarle la atención porque son los responsables de controlar toda esta situación. Que cada cual se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. ¿Los trabajadores vamos a trabajar todos los días para suceda estas cosas? No es justo”.

Sobre la problemática que afrontan los salarios, el dirigente sostuvo que “nunca avanzamos sobre algo que no corresponde o no se puede” pero siempre se discute de acuerdo a la inflación, aunque “debería estar entre uno y tres puntos arriba según el sector”. Sin embargo, destacó que las empresas “no dejan que crezca el salario porque al otro día te aumentan todo y te comen lo que ya te estaban dando de aumento salarial”. «Los que generan inflación son los formadores de precios”, remató.

Por otra parte, el sindicalista de los playeros advirtió, sobre la posibilidad de una paritaria anual como expresó la ministra Batakis, que “si tuviéramos un sueldo para vivir dignamente como corresponde no estaríamos discutiendo nada. Por más que discutas 10 veces al año no te va a alcanzar”.

Por último, Acuña remarcó que “no es el gobierno, son los formadores de precios que generan esta situación”. «Cuando los gobiernos de turno no hacen lo que ellos quieren pasa esto. No es de hoy, es desde siempre”, agregó el gremialista, y sentenció: ”Ellos no tienen gobierno ni bandera. Lo único que les interesa es ganar más. Son muy poquitos, contados con los dedos de la mano”.