Acuña sobre la movilización del 24 de enero: “No me sorprendería que haya un millón de trabajadores”

El co-Secretario General de la CGT, Carlos Acuña se refirió al paro con movilización convocado por la central obrera para el próximo 24 de enero y remarcó que espera “una movilización masiva” y que no se sorprendería de ver a “un millón de trabajadores” en la marcha pese a realizarse en pleno enero.

Acuña subrayó que desde el gobierno nacional “nos han empujado” a realizar la medida de fuerza y advirtió que “la convocatoria anterior fue un acompañamiento a presentar el amparo ante la Justicia, esta es una movilización, asi que imaginense que si esa convocatoria fue grande, la que viene será aún mayor”, adelantó.

El líder de los trabajadores de estaciones de servicio remarcó, “imagino una movilización masiva y no me sorprendería que haya un millón de trabajadores en la calle defendiendo sus derechos”, ante un gobierno que “hace lo que está haciendo como si fuera la salvación del país, cuando no tiene nada que ver”, consideró.

Acuña explicó que la “salvación del país” se puede llevar a cabo “con poder de consumo, que genera más demanda, que a su vez genera más necesidad de fabricar en las pymes, por lo que se contrata más personal”, ponderó.

En esa línea afirmó que “si el trabajador no tiene poder adquisitivo se cae todo” y apuntó hacia las preocupantes estadísticas de caída de la demanda en diciembre, “cayó el 30%, no quiero ni pensar lo que será enero”.

El sindicalista también lamentó que la principal central obrera del país aún no fuera convocada por el gobierno de Javier Milei, “la CGT aún no fue convocada para nada. Han hecho el DNU y el proyecto de ley ómnibus y no nos han convocado a los sectores del mundo del trabajo”.

A su vez, consideró “extorsivo” hacia los trabajadores el mensaje de fin de año del Presidente de la Nación emitido por cadena nacional, “son actitudes en contra del pueblo y a favor de algunos pocos sectores económicos que son los beneficiados”, enfatizó.

Finalmente, Acuña consideró que desde los gremios ya habían vaticinado el rumbo del flamante gobierno nacional, “lo dijimos antes de las elecciones: Si votan a Milei, el combustible se va a ir arriba de los $800. Nosotros no mentimos”, concluyó.