Acusaciones de Cerruti: Berni dijo que Milei «es hombre de bien» y Aníbal Fernández lo despegó de las denuncias

La semana estuvo atravesada por la ola de intentos y saqueos en varios puntos del Conurbano bonaerense y en algunas provincias. En medio del clima de tensión lógico por esos sucesos, una nueva interna estalló en el Gobierno cuando la portavoz Gabriela Cerruti publicó en sus redes un video en el que culpó al libertario Javier Milei de estar entre los motivadores de los ataques.

La acusación, que ya cosechó una imputación judicial en los tribunales federales por parte del fiscal Guillermo Marijuan, también generó enojos, malestar y tensiones dentro del Gobierno. Incluso, hay quienes aseguran que el enojo llegó hasta la comitiva encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa, en Washington, durante las últimas negociaciones con el Fondo Monetario para obtener el desembolso de 7.500 millones de dólares.

Pero las diferencias con Cerruti tuvieron un capítulo público.

Javier Milei en el Council of the Americas: «Nosotros no vamos a alinearnos con comunistas»

El martes, la portavoz grabó un video con una estética por fuera de lo formal y lo subió a TikTok. Ahí dijo que «desde el viernes están armando a través de grupos de WhatsApp todos ligados a La Libertad Avanza, a Javier Milei, diciendo que hay saqueos, que hay rumores, que hay cosas«. La pieza de casi dos minutos fue replicada en Twitter por el presidente Alberto Fernández y durante horas, la primera expresión oficial después de días de psicosis y preocupación.

Contradicción y diferencias en el oficialismo

El primero que marcó diferencias con el señalamiento a Milei fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. «No tenemos datos fidedignos para decir que fue fulano o mengano, yo no lo puedo decir, ahora si otra persona del gobierno lo hizo sabrá por qué lo hizo», expresó durante una conferencia de prensa en la entrada del Ministerio de Seguridad, donde anunció la puesta en marcha de un comando unificado entre Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Aníbal Fernández contradijo a Cerruti.

Al rato, Cerruti insistió con su postura en una entrevista en Futurock. «Me refiero al clima que fueron generando desde el sábado en las redes y que ayer culminó Javier Milei cuando no había pasado nada todavía, sólo grupos de WhatsApp incentivando, que había corridas en lugares puntuales», expresó la portavoz.

El gobierno bonaerense anunció un subsidio de 2 millones de pesos para los locales saqueados

Para esa hora, en La Libertad Avanza ya ultimaban la redacción de una denuncia penal que fue presentada en Comodoro Py y para la noche iba a motivar la intervención del fiscal federal Marijuán, que decidió imputarla. A Cerruti los denunciantes, entre ellos el diputado bonaerense Nahuel Sotelo, le endilgaban haber denunciado un delito por redes pero no en la Justicia.

Pero los funcionarios no pararon de contradecir a la portavoz. Este mismo jueves, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo en Radio Con Vos que «estoy totalmente convencido que Milei con esto no tiene nada que ver» y que si Cerruti lanzó la acusación «tendrá alguna prueba, yo no la tengo». Según Berni, el candidato de La Libertad Avanza «es de las personas que no hace nada de lo que no le gusta que le hagan».

Y completó: «Puedo o no estar de acuerdo con Milei, pero es incapaz de generar alteraciones que perjudiquen a la sociedad, es hombre de bien».

Massa, ¿enojado?

A todo ese combo de contradicciones de funcionarios clave tanto del Gobierno nacional como del provincial, se sumó un supuesto enojo que habría tenido Sergio Massa en Washington. El ministro se enteró allá del video y la acusación de Cerruti y, según La Nacion, se enfureció porque mientras el equipo intentaba comunicar estabilidad la portavoz denunciaba conspiraciones políticas sin consultas al candidato a presidente ni al equipo de campaña.

En Casa de Gobierno negaron que haya habido enojos ante una consulta de PERFIL. Dijeron que todo se armó en conjunto y que eso incluso lo habría repetido el propio Massa a los periodistas que estuvieron en Washington con él, en el contexto de una estrategia que se ejecutó «en el rol que le toca a cada uno».

Sergio Berni.

En ese marco señalaron que así como a Cerruti le toca «poner la cara y dar la interpretación política», quienes tienen que hacer lo propio desde seguridad lo dirán «a su manera».

Gabriela Cerruti fue imputada por omisión de denuncia e incitación a la violencia tras los saqueos

«Quieren mostrarnos desunidos, pero nada es así», agregaron.

El antecedente en Brasil

Las furias y los enojos con Cerruti tuvieron un antecedente diplomático en mayo pasado.

Fue cuando el presidente y el ministro de Economía encabezaron una comitiva a Brasil en búsqueda de un sistema de financiamiento y apoyo similar al que Argentina logró con China por los yuanes. El viaje arrancó con algunos cruces entre Cerruti y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, según una columna de Roberto García en PERFIL.

Pero el summum de la cuestión llegó cuando ya en tierra brasileña Cerruti habría eludido una decisión del propio presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, que la excluía de participar de una reunión entre ministros de ambos países. A los gritos, la portavoz habría encarado al responsable de protocolo de la Casa Rosada, diciéndole «vos me sacaste, quién te crees que sos». Como respuesta recibió: «Mirá, Gabriela, esta es una reunión de ministros, vos no estás calificada».

Contó García que Cerruti gritó: «Yo tengo rango de ministro». A lo cual debió atender otra contestación: «Tendrás rango, pero no sos ministra».

ASV / Gi