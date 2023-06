acusaciones de maltrato, disputas por su custodia, el abuelo contra el padre…

Como en las películas, al final todo salió bien. Milagrosamente. El pasado fin de semana, efectivos del Ejército de Colombia, ayudados de miembros de las comunidades indígenas, localizaron con vida a los cuatro hermanos que llevaban desaparecidos desde el pasado 1 de mayo. Ese día, el avión en el que viajaban se estrelló en la selva amazónica del Guaviare. Habían pasado 40 días.

Desde entonces, Lesly, Soleiny, Tien y Cristín están siendo atendidos física y emocionalmente, y han ido recuperándose poco a poco. Los niños, que tienen edades comprendidas entre 1 y 13 años, se enfrentan ahora a su futuro con el trauma del accidente y sin su madre, Magdalena Mucuty, que iba con ellos en la avioneta pero que perdió la vida en el suceso.

Los pequeños se recuperan en el Hospital Militar y permanecerán allí al menos tres o cuatro semanas. «La bebé está en cuidados intermedios para poder monitorearla, por lo que es la más pequeña», ha explicado Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sobre la menor de los hermanos, Cristín Neruman Ranoque, que cumplió un año de vida mientras estaba en la selva colombiana.

¿Quién debe cuidar de los niños?

Ahora, los cuatro niños están a cargo del Estado porque hay problemas por resolver con las familias. «Los menores estarán al cuidado del ICBF mientras se solucionan los problemas de familia«, asegura Cáceres. La funcionaria dice que su organismo está al frente como garante de los pequeños mientras se intenta tomar la mejor decisión en su beneficio.

A Manuel Ranoque, padre de los pequeños, le disputan la custodia sus abuelos. Trabajadores del ICBF están entrevistando a los miembros de la familia para determinar quién debe cuidar de los niños tras la muerte de su madre en el accidente.

«Esto tiene un proceso de restablecimiento de derechos que requiere unos tiempos, pero no será en menos de seis meses que se dará la decisión definitiva. Nuestra defensora, que es la que toma la decisión, está acompañada por su equipo de trabajo y las organizaciones indígenas, es un proceso que lleva tiempo y lo importante es que los niños estén bien durante este periodo», ha asegurado Astrid Cáceres en RCN Radio.

Acusaciones de violencia doméstica contra el padre

Pero el padre no quiere más esperas. Ranoque ha denunciado que no le dejan ver sus hijos de 13 y 8 años, de los que no es padre biológico. La directora del ICBF responde que obedece a decisiones de carácter administrativo. Pero en realidad, lo que hay detrás son acusaciones de violencia doméstica contra el padre.

De momento, el Estado colombiano ha asignado un asistente social a los niños a petición de sus abuelos maternos. Según Cáceres, lo importante es guardar la reserva de las investigaciones y de los detalles que han contado los niños para no revictimizarlos.

#Comunicado🗞️Desde el ICBF solicitamos respetuosamente a los medios de comunicación y a la ciudadanía, cumplir el Código de la Infancia y la Adolescencia frente a la información que se publique sobre Lesly, Soleiny, Tien y Cristín. Consulta más aquí 📲 https://t.co/aqSRZwWkpn pic.twitter.com/wFBdEQdab7 — Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) June 13, 2023

«En este proceso hay que cuidar mucho la reserva de la información que tomamos por ética y porque los niños cuando crezcan, van a reconstruir la historia y no queremos que les cause una herida«, declaró la funcionaria en RCN Radio. Lo cierto es que su agencia no descarta que tanto ellos como su madre hayan sufrido malos tratos por parte de su padre.

El abuelo contra el padre

El mismo domingo, ante la prensa, Narciso Mucutuy, abuelo de los menores, acusó a Ranoque de maltrato doméstico a Magdalena Mucuty, su hija y madre los los niños. Contó que cada vez que había pelea en casa, los pequeños se escondían en el bosque.

¿Agredió a su mujer? Verbalmente, a veces, sí. Físicamente, muy poco»

La versión de Ranoque comienza con el reconocimiento de que ha habido problemas en casa. «¿Agredió a su mujer?», le preguntó un periodista. «Verbalmente, a veces, sí. Físicamente, muy poco. Tuvimos más peleas verbales», respondió el padre.

Pero a continuación Ranoque calificó todo de asunto familiar privado y no de «cotilleo para el mundo». El padre ha aprovechado para denunciar que el Frente Carolina Ramírez de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia le ha amenazado de muerte.