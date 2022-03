Acusan a Donald Trump e hijos de promover una estafa piramidal

en el banquillo para ser interrogados en una demanda colectiva que alega que recibieron millones de dólares en pagos secretos para promover una empresa de marketing multinivel fraudulenta para inversores, según una carta presentada el viernes ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York.

Está previsto que Donald Trump Jr. sea interrogado el 10 de mayo, mientras Eric Trump el 12 de mayo y Donald Trump el 16 de junio en un lugar aún no determinado, según la carta, que fue firmada por los abogados que representan a los Trump y los cuatro demandantes no identificados.

Los abogados escribieron que esperaban establecer pronto las fechas de las declaraciones de los demandantes, quienes afirman haber sido defraudados con sumas que les cambiaron la vida como resultado de la promoción de los Trump de American Communications Network (ACN), un grupo de marketing multinivel acusado por los demandantes de ofrecer oportunidades comerciales falsas vendiendo planes de servicios públicos, telefonía e Internet.

Aún no se ha ofrecido una fecha de declaración para Ivanka Trump, también acusada en la demanda, dice la carta. Los demandantes esperan presentar una carta solicitando la intervención del tribunal sobre la cuestión de si pueden tomar más de 10 declaraciones fácticas, una cuestión que ha llevado a las dos partes a un punto muerto.

Según la carta, MGM proporcionó a los demandantes copias de imágenes no emitidas relevantes de dos episodios de The Celebrity Apprentice, un programa que supuestamente presentaba dos instancias de colocación de productos de ACN a cambio de pagos secretos a los Trump.

¿Promovieron los Trump una estafa piramidal?

Aunque legalmente distintas de los esquemas piramidales, muchas empresas de marketing multinivel se alimentan menos de las ventas que del reclutamiento de nuevos miembros, el 99% de los cuales terminan perdiendo dinero, según una investigación publicada por la Comisión Federal de Comercio.

Esto es consistente con ACN, solo el 1% de cuyos reclutas ganaron más que una cantidad insignificante de dinero, según los reguladores franceses. Los funcionarios de Montana concluyeron que el recluta promedio de ACN con sede en Montana pagaba a ACN alrededor de US$ 750 en honorarios y recibía solo US$ 53 a cambio, informó el New York Times.

Los demandantes afirman que, a pesar de estas cifras poco prometedoras, Donald Trump describió falsamente a ACN como una oportunidad de inversión de bajo riesgo en un video promocional de la empresa. Además, los demandantes alegan que Donald Trump se presentó a sí mismo como un «socio» de ACN, motivado por una profunda creencia en los principios de la empresa, sin revelar nunca que en realidad era un vocero contratado, lo que llevó a numerosas personas a realizar inversiones perdedoras en la empresa.

La demanda colectiva contra los Trump, presentada en 2018, alega publicidad engañosa, fraude y competencia desleal, así como un cargo de extorsión desestimado en 2019. En abril de 2020, un juez del Distrito Sur de Nueva York rechazó una solicitud de los Trump de llevar el caso a arbitraje privado. También se rechazó una solicitud de mayo de 2020 de los acusados para que se suspendiera el caso. Los abogados de los Trump se han negado a responsabilizarse por las actividades de ACN y han dicho que Donald Trump no era dueño de ACN y que no tenía el control de la misma.