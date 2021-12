acusan a Larreta de usar argumentos falsos

Foto: Eliana Obregon.

El titular de ARBA, Cristian Girard, explicó que el Consenso Fiscal «es una convergencia» que no establece «incrementos sino que los limita», y dijo que «es falaz el argumento» esgrimido por Horacio Rodríguez Larreta de no adherir porque implicaría una suba de impuestos.

«Lo que establece el consenso fiscal es una convergencia y pone techos, lejos de plantear un incremento de Ingresos Brutos lo que hace es limitarlos, a diferencia de lo que venimos observando de 2017 a 2021 que es cuando entran vigencia los consensos fiscales que hoy se continúan», dijo el director de ARBA en declaraciones efectuadas este miércoles en la señal TN.

Señaló que «hay una única jurisdicción -de las grandes- que subió la alícuota de Ingresos Brutos promedio, y es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

«Paradójicamente, es la que no está acompañando la firma de este Consenso Fiscal con el argumento de que es para subir Ingresos Brutos cuando, en realidad, es la segunda jurisdicción donde hay mayor presión impositiva de ingresos brutos del país; viene Misiones, después la Ciudad de Buenos Aires, muy por encima del promedio, que viene subiendo la alícuota si comparamos 2021 con 2017″, dijo el funcionario.

Cristian Girard, titular del ARBA.

Ante ello, señaló que «es una argumentación falaz y una falta de acompañamiento en un contexto muy delicado donde necesitamos mostrar consensos políticos a nuestros acreedores externos, para solucionar una crisis externa que nos ha impuesto un choque muy fuerte para la economía sobre la que se montó la pandemia».

El consenso fiscal es un acuerdo federal que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes.

Lo que se busca es fortalecer la autonomía de las provincias brindando estabilidad jurídica a los gobiernos y a los contribuyentes respecto de los impuestos provinciales.

El nuevo consenso fiscal –avalado por 23 provincias- prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.

La única jurisdicción que no adhirió y no se hizo presente días atrás en Casa de Gobierno fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que San Luis y La Pampa adhirieron pero no firmaron el Consenso Fiscal porque tampoco lo hicieron en el 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri..