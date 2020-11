“Mesa judicial M”: acusan a Patricia Bullrich de operar para perseguir y encarcelar sindicalistas

La megacausa ya tiene como imputados a Mauricio Macri, Marcos Peña y Jorge Triaca entre otros funcionarios del gobierno de Cambiemos.

La megacausa que investiga las maniobras de la denominada “Mesa Judicial M” por medio de la cual el gobierno de Mauricio Macri presionaba a la justicia para obtener fallos afines a sus objetivos políticos sigue creciendo, sumando denuncias e imputaciones.

Ahora una nueva denuncia se sumó a la causa que investiga el fiscal Franco Piccardi y que se encuentra radicada en el juzgado que encabeza la jueza María Eugenia Capuchetti.

La nueva acusación, según adelantó Mariano Martín en C5N, recayó sobre la ex ministra de Seguridad de la Nación y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, a quien se la indicó como la responsables de llevar adelante maniobras de hostigamiento y persecución para intentar que se encarcele a tres dirigentes sindicales: Guillermo Pereyra (Petroleros), Héctor Ponce (Lecheros) y Pablo Moyano (Camioneros).

La megacausa ya involucra a los principales funcionarios del gobierno de Cambiemos, empezando por el propio Macri pero salpica también al ex Jefe de Gabinete, Marcos Peña; al ex ministro de Justicia, Germán Garavano y al ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, entre otros.

Pereyra, que de hecho fue unos de los dirigentes sindicales más cercanos al gobierno de Cambiemos, aseguró que tras su negativa a acompañar en el Senado la reforma previsional comenzó a ser víctima de presiones y hostigamiento. Pereyra también aseguró que en un viaje a los Estados Unidos en el que acompañó a Macri escuchó al propio Presidente decir que quería “meter preso a Ponce”.

En tanto fue el juez Luis Carzoglio quien denunció públicamente durante la gestión de Macri haber sufrido presiones por parte del Gobierno nacional para que ordenara la detención del hijo del líder de Camioneros, Hugo Moyano.

Ahora Pereyra denunció que tras su rechazo en el Senado a la iniciativa macrista para reformar el sistema previsional argentino, Bullrich se puso a la cabeza de un operativo para hostigarlo judicialmente.