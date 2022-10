Acusan de agresión e intento de secuestro al atacante del marido de Pelosi

El sospechoso del ataque contra el esposo de la líder congresista demócrata Nancy Pelosi fue acusado de agresión e intento de secuestro, anunció este lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

David Depape irrumpió en la madrugada del viernes en la residencia de los Pelosi en San Francisco en busca de la titular de la Cámara de Representantes y segunda en la sucesión presidencial, que se encontraba en Washington DC.

Al no encontrarla atacó a su esposo Paul con un martillo , según las autoridades.

El Departamento de Justicia dijo este lunes que Depape llevaba consigo cinta, cuerda y otros materiales, lo que indica que tenía la intención de atar a la legisladora, aunque solo encontró a su esposo de 82 años, informó la agencia de noticias AFP.

Pelosi fue hospitalizado y sometido a cirugía tras sufrir una fractura de cráneo.

Read my letter to my colleagues in the Congress here: https://t.co/jjHOQWm5MT

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 30, 2022