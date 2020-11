  ¿ADIOS AL MACA TOBIANO?

La población de macá tobiano ya no es una alegre presencia en el sur argentino y atractivo de naturales y turistas. Quedan pocos, muy pocos. Se han extinguido y otros están a punto. Es el caso de esta bella y simpática ave, que anida en la Patagonia Austral y es símbolo silvestre de esas tierras. Queda apenas un 20% que no quiere desaparecer.

En verano Insisten en sobrevivir en mesetas y lagos de Santa Cruz, terruño de grandes trapisondas: es una de las “ecorregiones” más amenazadas y menos protegidas de la Argentina. En todo sentido.

En invierno los macás migran hacia la costa atlántica, a los estuarios de los ríos Coyle, Gallegos y Chico-Santa Cruz. Apenas sobreviven unos 800 (por ahora). Son acosados por especies invasoras y exóticas – visón americano, trucha arcoíris y gaviota cocinera.- Y el clima cambia: vientos veloces y sequías frecuentes. Así apenas si se reproducen.

Las autoridades hacen lo que pueden (sobre todo para evitar la críticas de periodistas y políticos avant-garde. En particular ahora que Biden tiene un ojo sobre la ecología del continente todo): monitoreo sistemático de mesetas; censos en el período invernal en la costa atlántica; estudio de su ruta migratoria y last but nos least, acciones de concientización con las comunidades de la región: no vaya a ser que cacen por diversión a para cocinar a la cacerola.

La burocracia dijo presente. Como es habitual con dinero público y retórica previsible. El macá es Monumento Natural Provincial, el documental “El Ocaso del Macá Tobiano” y la Creación Nacional del Parque Nacional Patagonia.

En fin. Lo que no parecen tener en cuenta los funcionarios es que inminentes dos represas cruceñas chinas pueden terminar con la especie. Progresistas, ecologistas, naturalistas, juntan filas. Esta historia recién empieza…¿Adiós al macá tobiano y bienvenidas las grandes represas? ¿O todo lo contrario?