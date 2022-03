ADIOS ANTONIO SEGUÍ | 7 miradas

Antonio Seguí murió. En la Argentina. Un destino final elegido. Aunque con afición y cariño bien criollos eligió Francia como lugar de residencia. Y más precisamente su casa de las afueras de París. Era un anfitrión generoso con una magia particular. Pasadas las puertas renacía Buenos Aires, en sus dichos, en sus comentarios, en las preguntas que formulaba a sus visitantes. No faltaba –si era el horario oportuno, un asado a la criolla, con carne de estos lares cuando conseguía la provisión indispensable. Eso sí; en lugar del aromático quebracho elegía el carbón. Los visitantes eran frecuentes, casi indispensables. Los seducían no solo las obras, sino también su sentido del humor, fiel a su origen cordobés. Sesenta años de Paris no consiguieron afrancesarlo. “Cada día me siento más argentino” solía decir.

“Sus temas provenían de su infancia. Y así lo entendió el mercado al comprar su “Caja con señores” óleo, 1963 que hace tres años se remató por 229.000 dólares.

Se formó en París, recorrió América Latina y en 1963 regresó a Paris. En Arcueil se instaló un depósito en alquiler en el jardín de la casa donde vivió y murió François-Vincent Raspail. Allí habían pintado Berni y Pablo Picasso. Allí lo visitaron Marcel Duchamp, Pablo Neruda, Alejo Carpentier, Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa. Y ganó tres amigos: Carlos Alonso, Julio Le Parc y Marta Minujín.”

Tres años después de haber participado en Buenos Aires en la célebre muestra Arte destructivo, junto a Kenneth Kemble, Silvia Torras y Luis Wells, en 1964 Seguí organizó en París lo que se llamó “La fiesta del guardarropas”, una “fiesta/muestra” a la que asistió Marcel Duchamp. La consigna era hacer “cosas relacionadas con lo que está adentro del guardarropas”. Para la ocasión alquiló una carpa de circo, donde se ofreció comida y tocaba una orquesta., como si fuera un casamiento. Seguí exhibió una escultura muy grande: una pierna enorme con un calzoncillo.

“Yo creo que esa imaginería proviene de la influencia que tuve del expresionismo alemán, donde la figura humana era el centro del cuadro en circunstancias distintas: en cafés, en bares en la calle… Es un poco el tema que se ha ido reproduciendo en mi trabajo siempre. Hoy no concibo mi trabajo sin la presencia del hombre”, dijo alguna vez: “El cómic me ha acompañado mucho…Yo reivindico una cierta caricatura política que veía de chico en Caras y Caretas y Leoplan, inclusive en Billiken, que me han ayudado en mi trabajo. Son un poco los antecedentes que después pude leer en el expresionismo alemán. Esas cosas estaban presentes en la retina”.

En 1983, Raúl Alfonsín lo invitó a la asunción de mando. La actual política suele desconocer a los grandes artistas que aún perduran. El Museo de Bellas Artes espera su gran exposición que detuvo la pandemia. Se lo merece el gran Seguí y también sus muchos admiradores.