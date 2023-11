Adrián Vázquez: «Tengo fe en que la presión que estamos haciendo desde Bruselas pueda hacer descarrilar la ley de amnistía»

Adrián Vázquez (Madrid, 1982) es el líder de Ciudadanos y ahora una de las voces más firmes en Bruselas en contra del pacto de Sánchez con Puigdemont y por consiguiente de la ley de amnistía. Los partidos de la oposición han elevado la presión a nivel de la UE para frenar la norma y esta semana se ha celebrado un debate sobre el asunto en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Desde allí, el eurodiputado explica a 20minutos su postura sobre ese acuerdo, los pasos a seguir y lo que espera de la Comisión Europea para que «la huida hacia adelante» del presidente del Gobierno «no llegue muy lejos».

¿Eso es digamos un matiz para tratar de librarse de un ‘no’ de Bruselas?Exactamente. Ellos saben que lo que están haciendo es malo, si no no lo pondrías. Están intentando jugar aquí a eso, y piensan que la gente no les ha cogido la matrícula, pero sí. Hay que ver si paran o no. Tengo fe de que la presión que estamos haciendo pueda de alguna manera hacer descarrilar esta ley. Ese es mi objetivo y mi deseo. Si no se descarrila, la Comisión tendrá que actuar.