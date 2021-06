Advertencia de María Eugenia Vidal al Gobierno: “El esquema de planes sociales está comenzando a agotarse”

María Eugenia Vidal. Foto: EFE.

La ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró que “el esquema de planes sociales está empezando a agotarse” en la Argentina y manifestó la necesidad de que el país tenga una economía que genere trabajo.

“Para que los planes sociales no se expandan, tiene que haber una economía que genere trabajo. Si no, estás abandonando a la gente a su suerte. El Estado tiene que garantizar que cada uno tenga su trabajo. Si no puede, tiene que asistir. El esquema de planes está empezando a agotarse“, sostuvo Vidal en declaraciones radiales. Además, la ex mandataria provincial se refirió a la interna que existe en Juntos por el Cambio, donde consideró que hoy “no hay jefaturas” y sostuvo que eso “le da fortaleza al espacio político”.

“En Juntos por el Cambio no hay jefaturas, hay varios liderazgos, entre ellos el de el ex presidente. Que haya varios candidatos a presidente para 2023 le da fortaleza como espacio político. Yo siempre voy a estar agradecida por la oportunidad que Mauricio Macri me dio en política. Sería desagradecido de mi parte no reconocerlo”, indicó. “Los extremos son los más ruidosos y los que más se hacen escuchar. Creo que la sociedad está yendo a un lugar más moderado”, afirmó sobre las posturas más radicalizadas dentro de la coalición que integra.

En ese sentido, expresó: “Todos integramos una coalición que como toda coalición tiene matices y tiene diferencias. La Argentina está yendo a gobiernos de Coalición. El oficialismo es una coalición y nosotros también. Yo promuevo siempre que haya más diálogo que confrontación”.

“La Argentina tiene problemas estructurales muy profundos y estoy convencida de que nuestros problemas son tan graves que nadie los va a poder resolver solos”, subrayó. “Además, por lo que hablo con los ciudadanos, noto que hay cierto hartazgo de las peleas en política. El peligro de la brecha no es la brecha entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, sino la que hay entre la política y la gente”, señaló. En tanto, agregó que “la confrontación permanente no representa al votante de Juntos por el Cambio”.

“Cuando Axel, Horacio y Alberto estaban los tres juntos sentados manejando la pandemia, eso fue un mensaje de mucha tranquilidad para los argentinos. Lamento que la discusión por la coparticipación por la Ciudad se haya metido en el medio y haya dañado eso”, aseguró. Respecto a si será candidata, consideró: “Faltan 60 días para el cierre de listas. Cada vez que me preguntan digo lo mismo: hay mucha gente acompañando a familiares en terapia intensiva con un respirador, hay mucha gente que perdió su trabajo. Ése es un debate de la política, de la dirigencia, no de la gente. Hoy no estamos en campaña”.

“Creo que es bueno para el gobierno que nosotros le planteemos las diferencias que tenemos. Que haya una crítica honesta los puede ayudar porque muchas veces en el poder uno pierde humildad y se vuelve intolerante a las críticas”, concluyó.