advierten por el hacinamiento en los centros de migrantes tras el golpe militar

El cierre de fronteras y del espacio aéreo tras el golpe militar en Níger en julio pasado llevó al límite la presión en centros de tránsito donde los migrantes reciben ayuda y esperan un traslado voluntario a otros países, alertó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que pidió un corredor humanitario.

Más de 60.000 migrantes cruzaron Níger en la primera mitad del año para tratar de llegar a otras zonas, en su mayoría rumbo al norte de África e incluso el sur de Europa.

Los 5.697 kilómetros de frontera compartidos con seis estados vecinos colocan al país en el centro de la mayoría de las rutas migratorias de la región.

La OIM dispone de siete centros de tránsito en puntos estratégicos de esta ruta, repartidos en las zonas de Agadez y Niamey, que albergan actualmente a unas 5.000 personas, mientras que unas 1.800 más esperan afuera.

En estos centros recalan quienes quieren sumarse a operaciones de retorno voluntario a sus respectivos países, pero todos los vuelos fueron pospuestos o incluso cancelados hasta nuevo aviso, indicó un comunicado difundido por la organización en su página web.

En 10 días se anularon vuelos previstos para más de 1.000 migrantes, en su mayoría de Mali o Guinea, precisó la organización, que agregó que teme que la saturación de los centros se traslade a cuestiones de sanidad o seguridad.

La ONU respaldó el comunicado de la OIM y pidió un «acceso libre y pleno para la ayuda humanitaria» para Níger, uno de los países más pobres del mundo, muy vulnerable al cambio climático y atravesado por la violencia de diversos grupos yihadistas.

