advierten por la escasez de alimentos en el Reino Unido

Los productores de las regiones agrícolas más grandes de Reino Unido advirtieron este viernes que la escasez de algunos productos hortofrutícolas como tomates y morrones podría extenderse hasta mayo debido a la falta de mano de obra, los costos de la energía en aumento, la inflación y los problemas de la cadena de suministro por el cambio climático.

Esto llevó a algunas de las principales cadenas de supermercados del país a establecer límites en productos como los pepinos, la lechuga, los morrones, los tomates, las frambuesas, las bolsas de ensalada y los huevos.

La Asociación de Productores Lea Valley (LVGA), informó que los principales agricultores del Reino Unido están retrasando la siembra de algunas cosechas debido a los altos costos energéticos.

De acuerdo con lo informado por la BBC, esto significa que la escasez en los supermercados no se terminarán en una a dos semanas, como sugirió Teresa Ana Coffey, secretaria del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra).

“La mayoría de los tomates, los pimientos y los berenjenas no estarán disponibles en grandes cantidades hasta mayo, por lo que se extenderá más allá de unas pocas semanas”, advirtió Lee Stiles, secretario de la LVGA.

