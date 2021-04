Advierten sobre una menor oferta de animales de engorde y la presión sobre los precios – Télam

Leonardo Rafeel es el titular de la Cmara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya).

El presidente de la Cmara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), Leonardo Rafael, manifest la preocupacin que existe en el sector por la reduccin que registran emprendimientos de engorde a corral (feedlots) en la oferta de vacunos y por la presin que existe sobre los precios a causa de esta situacin.

En una entrevista con Tlam, el dirigente empresario dijo que no prevn un aumento en la demanda interna de carne y asegur que a pesar de los valores actuales, todava existe un retraso en el precio del animal vivo.

A continuacin, los principales tramos del reportaje:

Tlam: El pas esta ingresando en una segunda ola de coronavirus, Ven complicaciones que se puedan dar en la cadena?

Leonardo Rafael: El ao pasado se demostr que la cadena estuvo slida y abasteci sin ningn tipo de problema, a pesar de un comienzo con incertidumbre. Pero nunca falt alimento en las gndolas o en la mesa de los argentinos.

De cara a la nueva ola, nos tendremos que ir adaptando y reforzando todos los protocolos que se haban indicado. Hay partes de la cadena que nunca tuvo protocolos, como la nuestra. Nadie vino con un protocolo para decirnos como nos tenamos que manejar. Optamos por lo que se le dijo a la industria y a la ciudadana.

T: Qu expectativas tiene el sector para este ao? Puede haber una reactivacin de la demanda interna?

LR: La demanda interna esta sujeta a la economa de los ciudadanos y sabemos que hoy los sueldos no alcanzan. Esa es la misma realidad que vive la industria y el comercio. Lo que nosotros vemos con preocupacin es que en algunos momentos se hacen baches donde no se consolidan los precios de la mercadera, como es el tema del gordo (animal engordado en un feedlot), donde pasan meses y esa parte del eslabn pierde capital de trabajo en su terminacin y eso nos puede afectar en un futuro si no se tiene en cuenta.

T: O sea, hay que tener cuidado con la situacin de los feedlots.

LR: Hay que tener mucho cuidado, totalmente, entendiendo que tambin la hacienda se est recriando mucho ms y va a haber mucha hacienda ms racionada. Creo que el feedlot es una parte muy importante de la cadena, porque es un desarrollo muy rpido del animal para ser comercializado.

T: El precio del kilo vivo desde noviembre no par de subir, Por qu se estn dando estos aumentos?

LR: Porque al tener una invernada, materia prima para el feedlot, que entra flaco a ese lugar y que hoy esta en el orden de los 230 pesos por kilo y un maz que est entre los 20.000 pesos, no da la conversin para que salga ese animal a menos de 210 o 215 pesos de venta mas IVA. Hoy estamos en el orden del 10% al 20% atrs de ese precio.

T: Todava hay un retraso?

LR: S. Esto siempre se va escalonando, por eso entendemos que los precios no van a bajar, sino que van a tener una tendencia a una suba. Estn retrasados a lo que se estn proyectando. Entiendo que tendran que subir.

T: Y ese retraso dnde est?

LR: En el precio al que est comprando el feedlotero. Hoy est proyectando con un precio ya de suba de ac a dos meses.

T: Y por qu se est dando una retraccin en la oferta de animales?

LR: Porque se estuvo perdiendo mucha plata de capital, no en rentabilidad. Al tener menos plata, existe menos inversin y menor compra de hacienda por parte de los feedlots. Si adems el grano te juega en contra y el mercado no resiste los precios, llega un momento donde se hace un tapn, un cuello de salida de hacienda donde se achica la oferta. Hoy no es negocio engordar.

T: No ven una especie de especulacin en la parte del eslabn que le vende al feedlot?

LR: No. La produccin, los que venden la invernada, hoy estn en un muy buen valor, pero se les va a hacer una meseta porque no pueden ir subiendo todo el tiempo, pero eso lo va a manejar la demanda.