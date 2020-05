Aeronavegantes denuncia a LATAM por recortes salariales

El Secretario General de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, se pronunció a favor del acuerdo firmado entre la CGT y UIA para el pago del 75% del salario en caso de suspensiones, y sugirió que el Estado podría gestionar mejor a Ferrosur Roca.

El sindicalista puntualizó que “en primer lugar no fui convocado por CGT a participar ni opinar sobre ese acuerdo, no obstante considero que está apuntado a los sectores más vulnerables, como por ejemplo a las PyMES, para garantizar un piso de 75% del salario, dado a que la CGT no está para negociar salarios”, y agregó que “hay actividades que están en otras condiciones y en las cuales seguramente no van a permitir rebajas salariales y van a pelear por el 100%. Nosotros peleamos para que todos nuestros representados cobren todo su salario como corresponde”.

En este sentido, Sasia se refirió a “una disputa importante con un grupo empresario muy relevante como es Camargo Correa, que tienen la empresa ‘Ferrosur Roca’”, y rechazó el intento de la empresa, al inicio de la cuarentena, de reducir salarios: “Durante los años de bonanza de esta empresa, que es la dueña de Loma Negra, y que ha ganado muchísimo dinero, no hizo parte de las ganancias a los trabajadores, y ahora nos quieren hacer partícipes de las pérdidas. No lo vamos a permitir y vamos a llegar a las últimas consecuencias en defensa de los intereses de los trabajadores”, afirmó.

El ferroviario calificó de “vergonzoso“ el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) presentado por la empresa ante el Ministerio de Trabajo: ”han pedido hace dos años la renovación de la concesión y hoy nos están diciendo que no pueden llevar adelante la empresa”.

“Que devuelvan la concesión, que seguramente el Estado hará mejor gestión en este sentido”, sostuvo, y puntualizó que “Ferrosur siempre se preocupo solamente en transportar materiales de construcción, piedra, etc. Nunca abrió el mercado en el transporte donde hay sobradas muestras y solicitudes palpables de productores que quieren transportar cereal, fruta, etc. Son más de 1 millón de toneladas que demandan estos sectores y que no tienen respuesta. Nunca les interesó”, reclamó Sasia.

Asimismo, el Secretario General de la UF pidió una Mesa amplia de concertación: “hace falta consolidar una mesa de concertación amplia de todos los sectores que hacen a la producción, la logística y demás actividades, y a mover la economía argentina, como son el Estado, el sector empresario, y que esté representado todo el arco de los trabajadores, sin excepciones – remarcó- para ver ver de qué manera salimos de la crisis que nos va a dejar la pandemia, con más desempleados y con más pobreza”.

Por último, Sasia saludó y felicitó a “las trabajadoras y trabajadores ferroviarios que también están en la primera línea de batalla defendiendo los intereses del pueblo argentino, permitiendo que todos los trenes de pasajeros y de cargas lleguen a sus destinos y cumplan ese rol tan fundamental de nuestro ferrocarril para la sociedad argentina”.