¿afectará la edad a su mandato?

El próximo día 20 de enero Joe Biden tomará posesión de su cargo como presidente de los Estados Unidos, tras uno de los traspasos de poder más polémicos que se recuerdan; con Donald Trump acusándolo de fraude electoral y con el asalto de sus simpatizantes al Capitolio el pasado 6 de enero. Además, la llegada de Biden será también especial por otro hecho histórico, su edad, ya que con 78 años se convertirá en el presidente estadounidense más mayor de la historia.

Con este hito, Biden superará a Ronald Reagan, que dejó el poder con 77 años y 349 días, casi la misma edad con la que Biden comenzará su mandato. En el otro extremo está Theodore Roosevelt, la persona más joven en alcanzar la presidencia, con 42 años, al que le sigue de cerca John F. Kennedy, con 43 años.

A lo largo de la campaña electoral las críticas a Biden por su edad fueron una constante, incluso dentro de su propio partido durante las primarias. Aun así, una vez conseguida la candidatura demócrata a la presidencia, ganada frente al senador Bernie Sanders, de 79 años, su partido trató de minimizar esta cuestión de cara a los comicios.

Fue entonces cuando llegó el turno de Trump, que pese a ser apenas 4 años menor que Biden, uso la edad como arma arrojadiza, acusándolo de demencia y asegurando que el demócrata no tenía la suficiente agudeza mental para presidir a los estadounidenses.

Según explican a 20minutos desde el Hispanic Council -un think tank que promueve las relaciones entre España y EEUU-, “aunque finalmente Biden ha salido airoso, si comete errores o se ven imágenes que induzcan a pensar en algún problema, veremos ataques por parte de la oposición de nuevo”.

Durante toda la campaña Biden ha tratado de minimizar esta cuestión, ofreciendo imágenes de él haciendo deporte y montado en bicicleta junto a su esposa.

Biden prometió ser “totalmente transparente” sobre todas las facetas de su salud si era elegido, pero no ha especificado como lo hará. Medios como The Wall Street Journal han llegado incluso a pedir que se le realice un test de salud cognitiva.

“Es evidente que no va a ser el perfil del presidente más enérgico, sin embargo, más allá de posibles problemas de salud que pudieran darse no creo que tenga un impacto directo. Eso sí, Biden ya ha anunciado que tiene intención de delegar responsabilidades y que su gabinete, incluida Kamala Harris, tenga peso en la toma de decisiones”, aseguran desde el think tank.

Kamala Harris, una vicepresidenta “joven”

Desde algunos sectores demócratas se ha tratado de asegurar que la elección de Harris como vicepresidenta ayudará a acercarse a la población más joven. A sus 56 años, lo cierto es que, como indican desde Hispanic Council, “Kamala es “joven” si la comparamos con los otros candidatos a la presidencia”.

Aun así, los 22 años menos de la vicepresidenta frente a Joe bien podrían “servir para dotar de ese punto extra de energía a su administración” dicen desde Hispanic Council, que añaden que “en cuestiones sociales como la inmigración o las tensiones raciales podemos también esperar su energía y liderazgo”.

El todavía presidente electo remarcó durante una entrevista para el programa 60 Minutes que Kamala está lista para tomar las riendas del país en el caso de que a él le pasara algo, y recordó que es una persona con “una gran experiencia”.

¿Qué ocurrirá si un problema de salud aparta a Biden de sus funciones?

La Constitución de los Estados Unidos recoge en su artículo II que, en caso de muerte, renuncia o incapacidad del presidente, es el vicepresidente quien ocupa la presidencia hasta las siguientes elecciones.

Además, la Enmienda 25 de la Constitución, que en los últimos días el Congreso estadounidense ha pedido que se use contra Trump, permite al vicepresidente declarara la incapacidad del presidente. Esto convierte al número dos del Gobierno en presidente de pleno derecho -no en funciones- y no estar así limitado a la hora de tomar decisiones.

Esta enmienda se ha puesto en marcha en varias ocasiones. Una de ellas fue cuando el entonces vicepresidente George W. H. Bush ocupó el cargo de presidente mientras Ronald Reagan se sometía a una operación. En el caso de ocurrir algo parecido durante el mandato de Biden, esta enmienda serviría para traspasar el poder a Kamala.

El presidente electo de EE UU, Joe Biden, junto a la vicepresidenta electa, Kamala Harris, en su primer acto público tras ganar las elecciones. EFE

¿Acudirá Biden a la reelección?

El que será el 46º presidente de los Estados Unidos podría no querer acudir a la reelección, algo extraño en la política estadounidense. “Todo parece indicar que Biden solo quiere ser presidente de un mandato, de hecho, así lo ha dicho alguna vez”, recuerdan desde el Hispanic Council, “el paso posterior, proceso de primarias mediante, parece que lo podría dar Kamala Harris”.

Mientras tanto, a Biden aún le quedan 4 años para aplicar sus políticas y demostrar que, si la salud acompaña, la edad puede no ser un impedimento para ser presidente de la primera potencia mundial.