Afirman que en Santiago “el sistema de salud está en alerta” – MundoPolítico

El subsecretario de Salud de la provincia, César Monti, afirmó que “el sistema de salud está en alerta”, al tiempo que pidió “no deambular innecesariamente en la calle”, oportunidad en la que además informó que Santiago del Estero inició el trabajo de agregar 80 camas más de Unidad de Cuidados intensivos (UCI) debido al incremento de casos de coronavirus que se registran en esta segunda ola en todo el país.

“Si no es necesario no se debe salir, evitemos circular, somos grandes y debemos ser responsables y no estar esperando que nos digan qué hacer, si ya lo sabemos”, señaló el funcionario en diálogo con la agencia Télam.

César Monti, subsecretario de Salud de la provincia.

“Hemos comenzado desde la semana pasada la remodelación para agregar camas con oxígeno, en el Nodo, que funciona como hospital de campaña, para que pasen de contención simple a contención más compleja, para que sea como un sector de UCI”, explicó Monti.

En ese sentido detalló que actualmente en el Nodo hay unas 270 camas, de las cuales 80 se acondicionarán para casos más críticos con asistencia de oxígeno, que “en un principio serán 45 camas y luego 35 más”.

Además, sostuvo que habrá un sector de rehabilitación físico-kinesio respiratoria para los pacientes, lo cual es muy importante en el tratamiento ya que es también clave en la recuperación de la función pulmonar y en la disminución de tiempos de hospitalización.

El propio gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, puntualizó la semana pasada que dio instrucciones para que “no falte nada en el tema Covid”.

En aumento

Los casos en Santiago del Estero se observa que van en incremento, tal es así que Monti detalló a que “de 10 o 15 camas que teníamos ocupadas aquí en el Nodo, hemos llegado a tener en estos días 50 ocupadas”.

Incluso confirmó que, en las terapias intensivas de los centros de salud de la provincia, durante esta segunda ola, se observa casos de coronavirus en personas más jóvenes, “y la mayoría son de entre 25 y 54 años internados con requerimiento de oxígeno”.

Para Monti, según dijo a Télam, este aumento de casos “es porque no se cumplen con los protocolos, la gente deambula innecesariamente en la calle” y eso “genera más fricción”.

“El sistema de salud está en alerta; ya llevamos un 1 año y tres meses de trabajo sin parar”, puntualizó y no dudó en pedir “no deambular innecesariamente en la calle, si no es necesario no se debe salir, evitemos circular, somos grandes y debemos ser responsables y no estar esperando que nos digan qué hacer, si ya lo sabemos”.

“Todos sabemos que debemos cuidarnos, tener distancia social de dos metros, tapabocas bien usado, lavarnos las manos y evitar circular si no es necesario”, remarcó.

Finalmente destacó la importancia de la campaña de vacunación en las personas adultas mayores, ya que “en dos semanas creemos que ya terminaremos de vacunar a todos los mayores de 70 años y más”.

Fuente: Télam