Afirman que escándalo de Olivos “va a impactar” en campaña del Frente de Todos y que “no alcanzarán los votos del 2019”

Desde Management and Fit aseguran que el escándalo de la viralización de las imágenes de los festejos de cumpleaños en la Quinta de Olivos será “muy contraproducente” para la campaña electoral del Frente de Todos y consideró que el oficialismo “está en el límite del voto duro” y que “no va a alcanzar el nivel de votos del 2019”.

“Estamos haciendo en este momento el sondeo (del impacto de la polémica). Sin ver los datos, puedo decir que va a ser muy contraproducente, porque hay mucha gente muy enojada”, expresaron desde la consultora. Y agregaron: “Más allá de que el núcleo más fiel termine defendiendo esta postura, hay un montón de gente que está muy irritada con la situación y me parece que la respuesta fue peor que la situación en particular. No cabe dudas que va a impactar”.

Allegados a la consultora estuvieron en Incorrectamente Políticos, el programa que conduce Guadalupe Vázquez en Radio Rivadavia, para indicar que el Frente de Todos “está en el límite del voto duro. Va a ser una mala elección para el oficialismo, teniendo en cuenta que en los grandes centros urbanos tiene niveles de aprobación muy bajos, de menos de 30 puntos”. “No va a alcanzar el nivel de votos del 2019”.

“Va a ser muy difícil tener mediciones que hagan predicciones del voto en estas elecciones, por la apatía generalizada, por el nivel de asistencia que es bastante incierto”, vaticinaron.

En ese sentido, se agregó que en los comicios del 12 de septiembre “probablemente pueda votar un 20% menos de lo que vota habitualmente”, debido a la pandemia de coronavirus y el malestar de la población.

Por último desde la consultora manifestaron que “el oficialismo está perdiendo el voto joven”, ya que ese sector de la población “más allá de que le hablen de la legalización de la marihuana, están preocupados porque no consiguen trabajo y han retrocedido muchísimo en su nivel de vida”. “No hay temas ni candidatos en las listas que interpelen las preocupaciones de algunos jóvenes, que se preocupan por temas de sustentabilidad, que tienen otra forma de hacer política”.





