afirmó que la adjudicación a Techint “está justificada” y negó hechos de corrupción – NCN

Finalmente el ex ministro de Producción, Matías Kulfas declaró durante casi dos horas, en el marco de una causa que investiga la posible comisión de delitos en una de las licitaciones vinculadas a la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner y negó tener conocimiento de posibles delitos relacionados con la construcción del gasoducto de Vaca Muerta.

A diferencia de lo que dijo públicamente, el ex funcionario aseguró que la adjudicación a la compañía Techint de la fabricación de los tubos “está justificada en la premura de contar cuanto antes con la obra terminada ya que permitirá el autoabastecimiento de gas y su exportación”.

Aclaró que sus expresiones, tanto en off the record como en público, no fueron más que “discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas”, ante lo que consideró un ataque injustificado hacia su ministerio de parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, según fuentes judiciales.

Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso. https://t.co/qS5Q9SX3sF — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 4, 2022

Kulfas terminó de declarar como testigo este mediodía en los tribunales de Comodoro Py en la causa abierta sobre supuestas irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. Kulfas declaró por algo menos de dos horas ante el jueza Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli.

Kulfas, que respondió todas las preguntas que le hicieron el juez y el fiscal, atribuyó los errores en el off the record que reconoció difundir, “al apuro por emitir una respuesta”. Y respecto de las posibilidades de que otras empresas nacionales participen en el gasoducto por fuera de Techint, que resultó adjudicada, aclaró que eso recién “sería en el futuro”, y que la adjudicación a la firma Techint está justificada “en la premura de contar cuanto antes con la obra terminada, ya que permitirá el autoabastecimiento de gas y su exportación”, según relataron fuentes judiciales.

La causa se inició a partir de una presentación de la oposición liderada por Graciela Ocaña precisamente por mensajes atribuidos al propio Kulfas, especialmente un texto en off que habría sido remitido desde su oficina y que sugería que hubo un direccionamiento en favor de la empresa Techint en la compra de los caños para el gasoducto. La causa está a cargo del juez Daniel Rafecas y la investigación es impulsada por el fiscal Carlos Stornelli.