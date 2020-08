África y la Amazonía arden en silencio

Los grandes incendios que suelen producirse en verano en California (EE UU) son mundialmente conocidos. Imágenes de grandes llamaradas, poblaciones evacuadas y kilómetros ardiendo en esta zona de Estados Unidos suelen ser noticia todos los veranos por su dimensión y consecuencias. No obstante, no son los únicos que se producen en el mundo y, desde luego, no son los más grandes.

Aunque los expertos llevan años advirtiendo de los preocupantes incendios que se producen en los pulmones de la Tierra, como la Amazonía, el impacto mediático no suele ser el mismo que en otras zonas. Ahora, por ejemplo, África y Sudamérica arden con intensidad, pero parecen haber quedado eclipsados por otros.

El Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos (FIRMS, por sus siglas en inglés) de la NASA ofrece un mapa interactivo con incendios en tiempo casi real. En él, se puede ver cómo la zona del sur de África y Sudamérica (Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay) están siendo actualmente asoladas por los incendios.

Tanto la magnitud como la extensión del fuego viene marcado por un intenso color rojo que señala las zonas del mundo que han sufrido o están sufriendo incendios en las últimas 24 horas.

Más de 5 millones y medio de kilómetros de tierra arden actualmente en África, y otros 8 millones -de manera menos concentrada- en el sur del continente americano.

La NASA indica que gran parte de esa quema intensa en el corazón de América del Sur en los meses de agosto a octubre es el resultado de incendios provocados por los humanos, “tanto intencionados como accidentales”. Asimismo, señala que, en el caso de África, cuando llega la estación seca todos los años, los índices se disparan por una “franja de quema agrícola generalizada”.

Aún así, las cifras son preocupantes. La Amazonía brasileña ya batió récord de incendios al inicio de la temporada seca, cuando registró 6.091 focos de incendio (casi 800 más que el mes anterior), poniendo en grave peligro las tierras indígenas que sufrieron un 77% más de incendios que el año pasado.

“Los cambios en el uso de incendios controlados, específicamente para deforestación, añaden más variabilidad año a año a los incendios del Amazonas”, explicó Yang Chen, científico de la Tierra de la Universidad de California, en Irvine, y cocreador del modelo de pronóstico para la temporada de incendios en el Amazonas. “Además, el cambio climático probablemente hará que toda la región sea más seca e inflamable, condiciones que facilitarían que los incendios por deforestación o de uso agrícola se extendieran a la selva amazónica”.