Agredió a Cristina Kirchner y quiso pedir disculpas pero derrapó: Yo no la injurié

Lucio Torres Zavaleta protagonizó un exabrupto contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y buscó a C5N para explicar sus declaraciones.

Un joven identificado como Lucio Torres Zavaleta, que insultó a la vicepresidenta Cristina Kirchner durante una marcha a la casa de la funcionaria, habló este domingo con C5N durante el banderazo opositor. Allí intentó bajarle un poco el tono a sus declaraciones y buscó victimizarse por las reacciones que generaron sus dichos.

Banderazo opositor en el Obelisco: Habla el joven que insultó a la Vice Presidente Cristina Kirchner

“Salí el otro día en la casa de Cristina diciendo un par de palabras. Pido perdón por los modos y las guarangadas que dije. El tema es que la realidad, como yo la veo, estaban pasando una serie de cosas complicadas porque había una marcha por el per saltum contra los jueces Bruglia, Castelli y Berzutti; después me enteré en esa marcha que habían hecho un allanamiento al Presto por un tuit y lo detuvieron sin una orden; después fuimos para la marcha y pudimos conectarnos entre nosotros y nos sentimos contenidos y decidimos ir a la casa de la actual vicepresidente. Entiendo que lo que dije no fue lo debido. Yo sé aceptar cuando me equivoco, no como Alberto Fernández, que no sabre decir que la cuarentena fue un fracaso“, declaró el joven ante la cámara de C5N en un derrotero que terminó siendo más un ataque que un real pedido de disculpas.

En ese mismo tono, volvió a cargar contra Cristina Kirchner y se victimizó por las reacciones que recibió tras sus declaraciones originales: “Yo no la injurié a la señora, la describí de una manera pero no me gustó para nada que metan a mi madre cuya gestión fue la mejor en la historia del Fondo Nacional de las Artes (Carolina Biquard, se desempeñó durante el macrismo). Tampoco me gustó que todo el progresismo-kirchnerismo lo único que hizo fue defenestrarme por mi físico, me decían que era un tetón, un lechoso, cocainómano, enfermo mental, autista, me parece una doble moral porque es una ideología que habla del amor a todos los cuerpos pero lo primero que hace es matarme cuando disentimos”