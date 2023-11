Aguinaldo: ¿Milei puede decidir que no se pague?

Si durante toda la campaña cada cosa que decía Javier Milei levantaba polvareda, ahora que es el presidente electo los efectos de sus declaraciones tienen una dimensión mucho más potente. Prueba de ello es lo que sucedió con su última respuesta sobre el aguinaldo de diciembre. Durante una entrevista con Telefe Noticias, el líder de La Libertad Avanza se refirió a la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal, no respondió si está garantizado el Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre y dijo: «Recortarán lo que tengan que recortar». El debate se instaló de inmediato y se generó todo tipo de confusiones acerca de las atribuciones del Poder Ejecutivo y el futuro inmediato de los empleados de sector público y privado.

La referencia de Milei al aguinaldo de diciembre fue breve. En un mano a mano con Rodolfo Barilli, el economista desarrolló uno de los aspectos en los que quiere profundizar con su Gobierno: el gasto público y la reducción del déficit fiscal. Luego de asegurar que realizará «un fuerte ajuste fiscal para llegar a una situación de equilibrio«, el periodista le preguntó qué sucederá si, en diciembre, Argentina recauda menos de lo que necesita y su respuesta fue que el Banco Central no va a emitir dinero. Consultado sobre la actividad de la administración pública y el aguinaldo contestó la frase que encendió todas las alarmas.

Las declaraciones de Milei se viralizaron en redes, se replicaron en los medios y hasta generaron el rechazo de líderes sindicales de trabajadores del Estado. Sin embargo, un presidente no tiene atribuciones para reducir salarios de los estatales o no pagar el aguinaldo, temas regulados por ley y por convenios colectivos de trabajo. La pregunta es, entonces, a qué se refiere el Presidente electo o cuál es el plan del futuro Gobierno en esta materia.

Desde La Libertad Avanza no respondieron la consulta de PERFIL al respecto. Al frente de la secretaría de Trabajo, que quedaría bajo la órbita del ministerio de Capital Humano, asumiría el contador Gustavo Morón. En su entorno, por estos días, están dando los primeros pasos en la organización del equipo y, por ahora, no darán detalles sobre qué tienen en mente.

«La pregunta fue abierta y la respuesta bastante cerrada. Por lo tanto, todo lo que se diga es una interpretación. Pareció una amenaza para que la sociedad dimensione el volumen de ajuste que Milei quiere implementar, para crear un clima de disciplinamiento y que se sepa que los trabajadores van a tener que pagar ese ajuste», reflexionó en diálogo con PERFIL Juan Manuel Ottaviano, abogado e investigador en el programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) y en la organización Fundar.

Milei, el aguinaldo de los estatales y hasta dónde puede avanzar un Presidente

Más allá de las interpretaciones de la declaración de Milei o de sus opiniones, Ottaviano describió por qué no está al alcance de un Presidente el recorte o la suspensión del pago de los saliarios y el SAC. «La Ley de Empleo Público y el Convenio Colectivo de la Administración Pública Nacional no admiten que el Poder Ejecutivo reduzca remuneraciones y menos aún que elimine derechos. No se pueden hacer modificaciones por decreto. La única manera de cambiar una ley es mediante una ley o, en todo caso, un Decreto de Necesidad y Urgencia. Y la única manera de cambiar un convenio colectivo es mediante su modificación con presencia de las partes, en este caso el Estado empleador y los sindicatos del sector público como UPCN o ATE», detalló.

Además, el aguinaldo está establecido en una ley de 1945. La legislación establece el «principio de previsibilidad», que establece que no se pueden eliminar derechos laborales y menos de índole salarial. Por otro lado, también existe en la Argentina la Ley de Contrato de Trabajo, que es el régimen general que rige el sector privado y que establece que el SAC se debe pagar en dos cuotas, es decir, dos medio sueldos a mitad y a fin de año.

¿Qué sucedería, entonces, si en diciembre hubiera sectores públicos que decidieran no pagar el aguinaldo con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal? «Generaría una oleada de reclamos administrativos y judiciales al Estado, que después provocoaría un mayor gasto. El Estado, en algún momento, va a tener que pagar porque son salarios adeudados. Las personas ya trabajaron este año para percibir ese medio aguinaldo, solamente que aún no se acreditó», explicó Ottaviano.

La discusión parece eterna en la Argentina. El propio Néstor Kirchner, cuando asumió en la Gobernación en Santa Cruz, firmó un decreto que declaraba la «imposibilidad del pago de haberes de los funcionarios y empleados públicos activos y pasivos», que incluyó a los empleados del Poder Legislativo y Judicial y también al segundo medio aguinaldo correspondiente al año 1991. Su decisión se basaba en que a la provincia no le giraban los fondos nacionales para poder abordar los pagos.

Según Ottaviano, «cuando se resuelven esas situaciones de emergencias presupuestarias y se giran los fondos se abona con demora los salarios adeudados». Para el abogado, los antecedentes más fuertes y que podrían tener mayores similitudes al planteo general que hace Milei son del 2001. «Patricia Bullrich avanzó con el mismo objetivo de intentar alcanzar el déficit cero con medidas que también fueron de la mano de recortes jubilatorios. Otro que intentó ir en ese sentido fue Ricardo López Murphy, que hizo el anuncio pero renunció a la semana.

Aguinaldo, salarios y estatales: entre las declaraciones incendiarias de Milei y las propuestas concretas

A pesar de que para avanzar de manera legal en reducciones salariales o en el no pago de aguinaldo Milei debería impulsar modificaciones legislativas, sus declaraciones pueden tener impacto.

Según Ottaviano, algo similar se observó en los primeros meses de la presidencia de Mauricio Macri. «La situación económica no era tan delicada y el mercado de trabajo no estaba en momento de contracción. Sin embargo, apenas asumió hubo una ola de despidos en el sector público y en el privado. Nada explica esos despidos y fue una reforma laboral de hecho. Lo que pasa es que no tuvo que ver con una decisión de gobierno, sino con un clima», sostuvo el abogado.

En términos concretos, la única pista que hay sobre los planes de La Libertad Avanza está en un PDF titulado «Plan de Gobierno» que hace circular el partido. En el primer punto, denominado «Reforma del Estado» se plantea la eliminación de ministerios, jefaturas de Gabinete y secretarías. El documento dice: «No vamos a echar a ningún empleado de carrera», sino que se van a despedir «a todos los cargos políticos y nombramientos que se hayan hecho en el 2023».

En ese aspecto es probable que tenga menos inconvenientes. Sergio Massa ya había emitido un decreto para reducir el gasto público en el que suspendió las incorporaciones al Estado, por lo que no hubo un incremento exponencial en la planta en el 2023. Además, en los distintos estamentos estatales también hay una buena cantidad de contratos que se terminan en diciembre.

«Ahí puede aparecer otra discusión porque si hay muchos contratos que fueron sucesivamente renovados, muchos trabajadores van a reclamar porque debieron ser incorporados a la planta del Estado», explicó Ottaviano.

Rodolfo Aguiar, de ATE, y Jorge Stola, de la CGT, le respondieron a Milei por el aguinaldo

Uno de los primeros en expresarse luego de las declaraciones de Milei por el aguinaldo fue Rodolfo Aguiar, secretario general a nivel nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). «¿No era que el recorte del gasto era para la política?», ironizó el sindicalista. En un comunicado que publicó en sus redes

«Desde ATE no vamos a aceptar que el presidente electo Milei deje de pagar el medio aguinaldo. Cada vez es más evidente que la nueva gestión pretende que la primera variable de ajuste seamos los trabajadores. ¿Por qué no deja de pagarle al Fondo Monetario? Parece que la motosierra de Milei empieza por el aguinaldo de los trabajadores, no por la casta», escribió Aguiar.

El secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, Jorge Sola, se sumó a las críticas al presidente electo y a las dudas que planteó en torno al pago de aguinaldo para los estatales. «No puede hacerlo sin un conflicto en ciernes con la Justicia y con los trabajadores», afirmó.

En diálogo con AM75, el líder sindical sostuvo: «Ser presidente te da muchísimos atributos, pero no todos, y menos ir contra una ley. Hay una ley que dice que es obligatorio el pago del aguinaldo dos veces al año».

