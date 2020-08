Aíslan a familias de Santiago, La Banda y Guasayán – MundoPolítico

Luego de confirmarse un nuevo caso positivo de Covid-19 en Santiago del Estero, las autoridades provinciales decidieron aislar a once familias de Santiago, La Banda y Doña Luisa, localidad ubicada en el departamento Guasayan, que mantuvieron contacto con el paciente.

El caso responde a un vecino con residencia en el barrio Colon que se encuentra aislado en una sala de internación del hospital Independencia desde la noche del domingo. Como consecuencia de este caso, también se encuentran aislados dos gendarmes inquilinos que residen en el mismo domicilio.

Luego de esta noticia, el gobernador Gerardo Zamora se expresó a través de las redes sociales y detalló que el hombre se desempeña laboralmente en el IPVU pero se descartan contactos estrechos en este ámbito “ya que no estaba concurriendo allí desde hace algunas semanas, pero no se descartan más personas que deban aislarse preventivamente”.

“Ruego a toda la población que respetemos las medidas de prevención, las que no sólo incluyen el uso del barbijo y distanciamiento social junto al cumplimiento de todos los protocolos en los lugares públicos y en las actividades autorizadas, sino también evitar circular fuera de su hogar si no es realmente necesario, y fundamentalmente evitar el contacto estrecho con personas que no sean los familiares convivientes”, cerró Zamora.