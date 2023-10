Al menos 15 periodistas murieron en el conflicto armado entre Israel y Hamas

Al menos 15 periodistas fueron asesinados en los primeros diez días del conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, según datos recopilados e informados este martes por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

«Los periodistas son civiles que realizan un trabajo importante en tiempos de crisis y no deben convertirse en objetivos de las partes en conflicto», afirmó Sherif Mansour, coordinador del CPJ para Oriente Medio y el Norte de África, y apeló a las partes a garantizar la seguridad de la prensa.

Así confirmaron que 15 periodistas (11 palestinos, 3 israelíes y 1 libanés) murieron, 8 resultaron heridos y 3 fueron reportados como desaparecidos o detenidos, en lo que va el conflicto armado entre Israel y Hamas.

Aproximadamente la mitad de los periodistas asesinados eran fotoperiodistas o camarógrafos, consignó la agencia de noticias ANSA.

🧵Thread: CPJ’s safety resources for journalists covering the #IsraelGazaConflict ⬇️

NOTE: As CPJ monitors the war in #Israel #Gaza, journalists currently reporting there, or who are planning to in the coming days, can contact CPJ with questions about safety & security.… pic.twitter.com/Cd1u833k05

— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) October 13, 2023