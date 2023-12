al menos 16 muertos en un inusual ataque ruso con misiles y drones

Al menos 16 personas, la mayoría civiles, murieron este viernes en una inusual andanada de disparos de misiles y drones rusa contra varias ciudades de Ucrania, incluida la capital Kiev, en lo que las autoridades locales calificaron como los ataques aéreos más importantes «en mucho tiempo».

«Esta mañana, 150 misiles y drones atacaron pacíficas ciudades ucranianas. Sabemos que hubo 16 muertos y 97 heridos», incluidos dos niños de 6 y 8 años, informó el fiscal general ucraniano, Andrii Kostin, en redes sociales.

«El enemigo utilizó 158 medios de ataque aéreo contra Ucrania durante la pasada noche, tanto misiles de distinto tipo como drones», indicó por su parte la Fuerza Aérea ucraniana en Telegram, y precisó haber interceptado 114 de esos misiles y drones.

«Hay muertos por los misiles rusos lanzados contra instalaciones civiles y edificios civiles», denunció Andrii Yermak, jefe de la administración presidencial ucraniana.

«Rusia utilizó todo tipo de armas de su arsenal», aseguró el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en X.

A maternity ward, educational facilities, a shopping mall, multi-story residential buildings and private homes, a commercial storage, and a parking lot. Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, and other cities.

Today, Russia used nearly every type of weapon in its… pic.twitter.com/q5q8Q98Njr

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2023