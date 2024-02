Al menos 17.000 niños de la Franja de Gaza fueron separados de sus padres

Al menos 17.000 niños fueron separados de sus padres en la Franja de Gaza o están no acompañados desde que empezó la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas hace casi cuatro meses, según un cálculo de Naciones Unidas publicado este viernes.

«Cada uno de ellos tiene una historia desgarradora de dolor y pérdida», declaró Jonathan Crickx, portavoz del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef) en los Territorios Palestinos.

«Este dato equivale al 1% de toda la población de Gaza que fue desplazada, 1,7 millones de personas», declaró Crickx por videoconferencia desde Jerusalén durante una rueda de prensa celebrada en Ginebra.

El vocero indicó que averiguar quiénes son esos menores no acompañados está siendo «extremadamente difícil», pues a veces ingresan en los hospitales, heridos o conmocionados, y «simplemente, ni siquiera pueden decir cómo se llaman», consignó la agencia de noticias AFP.

Crickx comentó que, cuando hay guerra, es común que la familia extendida se haga cargo de los niños que quedaron huérfanos.

Sin embargo, en la Franja de Gaza, «debido a la total falta de comida, agua o refugio, las familias extensas también lo están pasando mal y enfrentan desafíos, como para encima atender a otro niño, con lo que les cuesta cuidar sus propios hijos y sus familiares» más directos, explicó.

Every day children in #Gaza face increased risk of death from the sky, disease from lack of safe water & deprivation from lack of food.

An immediate & long-lasting ceasefire is the only way to end the suffering of #children & enable the urgent delivery of desperately needed aid. pic.twitter.com/GI7OJRdhox

— UNICEF Palestine (@UNICEFpalestine) February 1, 2024