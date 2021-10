Al menos cuatro heridos tras un tiroteo en un instituto de Texas: "Un estudiante se peleó y sacó un arma"

Un tiroteo en un instituto de la ciudad de Arlington (Texas, Estados Unidos) ha dejado al menos cuatro heridos este miércoles. Al lugar se han desplazado distintos cuerpos policiales para hacer frente a la amenaza.

En una carta a los padres de los alumnos, el distrito al que pertenece el instituto ha calificado el incidente como «un tiroteo activo» y ha informado de que los estudiantes y el personal estaban encerrados en sus aulas sus oficinas, según informa NBC News.

Según las investigaciones preliminares, las autoridades creen que hubo un pelea en una de las aulas en la segunda planta entre dos estudiantes y que uno de los dos empleó un arma.

La Policía de Arlington informó en su cuenta de Twitter de que estaba desplegada en la zona del tiroteo en la escuela de secundaria de Timberview. «Estamos llevando a cabo una búsqueda metódica«, dijo la policía, que colabora con otros cuerpos de seguridad.

En una rueda de prensa, el jefe adjunto de la Policía de Arlington, Kevin Kolvye, explicó que una de las víctimas sufrió heridas leves y rechazó tratamiento médico, mientras que los otros tres fueron llevados a un hospital. Kolvye precisó que tres de los heridos son estudiantes y el otro es un adulto que creen que podría ser un profesor.

Una periodista de la cadena NBC en Texas indicó que se han cerrados los accesos al centro educativo, y que estudiantes y profesores están confinados en las aulas y oficinas del instituto.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021