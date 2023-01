Al menos siete muertos en ataque a una sinagoga en Jerusalén, condenado por EEUU

Al menos siete personas murieron este viernes y varias más resultaron heridas en un ataque armado por un palestino que resultó abatido a una sinagoga en Neve Yaakov, un asentamiento y barrio israelí ubicado en Jerusalén. El hecho condenado poco después por Estados Unidos y festejado por grupos islamitas, informaron fuentes policiales.

«Hace poco tiempo hubo un informe de un tiroteo en el barrio de Neve Yaakov en Jerusalén. Producto del tiroteo, hay varios heridos en el lugar. El terrorista fue neutralizado y abatido», precisó la Policía israelí en Twitter.

Los informes preliminares apuntan a que el ataque armado ocurrió en los alrededores de una sinagoga.

El sospechoso disparó desde un automóvil a un edificio utilizado como sinagoga, tras lo cual huyó al barrio palestino de Beit Hanina.

El atacante, residente en Jerusalén Este, intercambió disparos con la policía e intentó huir a pie, aunque finalmente fue neutralizado por los agentes, movilizados en Beit Hanina tras un aviso de «ataque terrorista», según reportó el diario The Times of Israel.

Si bien el balance es de siete fallecidos, el número podría aumentar por la gravedad de los heridos, ya que hay al menos tres en estado crítico en dos hospitales de la zona: una mujer de 70 años, un joven de 20 y un hombre de 30 años.

Además, hay dos personas en estado moderado, un menor y una mujer de 60 años.

El comisionado de Policía de Israel, Kobi Shabtai, dijo que este es «un ataque grave y complejo con un gran número de víctimas», por lo que están rastreando la zona para descartar que haya más personas involucradas en el ataque.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estaba recibiendo información actualizada desde el lugar del ataque, al que se acercó el jefe de la policía, Kobi Shabtai.

El líder de la oposición, Yair Lapid, envió sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.

«No debe permitirse que el terrorismo asome la cabeza en ninguna parte. Estas amenazas deben ser tratadas con dureza», señaló.

Horas después, Estados Unidos condenó el hecho y expresó su solidaridad con Israel antes de la visita de su secretario de Estado, Antony Blinken.

«Es absolutamente horrendo», dijo a los periodistas el portavoz del departamento de Estado, Vedan Patel, citado por las agencias de noticias AFP, Europa Press y ANSA.

«Condenamos en los más enérgicos términos este aparente ataque terrorista. Nuestro compromiso con la seguridad de Israel está blindado y estamos en contacto directo con nuestros socios israelíes», añadió.

Deeply saddened by the horrific attack on worshippers leaving a synagogue in Jerusalem. Our thoughts, prayers & condolences go out to the victims & their families. We condemn this terrorist act in the strongest terms & reaffirm the abiding U.S. commitment to Israel’s security. pic.twitter.com/umE3IdQVv6

— Vedant Patel (@StateDeputySpox) January 27, 2023