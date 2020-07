Alan Ruiz, ex director de Operaciones de la AFI, no pudo declarar y vuelve al penal de Marcos Paz – Télam

El exdirector de Operaciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Alan Ruiz, fue trasladado desde el penal de Marcos Paz hasta los tribunales de Lomas de Zamora para prestar declaración indagatoria, aunque la instancia quedó en suspenso ante la decisión de la Cámara Federal de la Plata de apartar al juez Federico Villena de la investigación.

El abogado de Ruiz, Leandro Ensami, explicó -en declaraciones a la prensa en la puerta de los Tribunales de Lomas- que su cliente “lamentablemente no pudo prestar declaración indagatoria por la decisión de la Cámara Federal”, quien definió que el juez Villena no seguirá interviniendo en esta causa por presunto espionaje.

“La idea de mi cliente es colaborar con la Justicia y que intervenga un magistrado u otro es lo mismo”, aseguró el abogado del ex agente de Inteligencia, quien agregó que Ruiz “va a manifestar todo lo relacionado con su actuación y la de los otros agentes”.

Ensami indicó que “la idea es presentar en el juzgado del juez (Juan Pablo) Auge ahora mismo unas manifestaciones por escrito y, luego ampliar, la indagatoria”.

En este sentido, reiteró que su cliente “contestará todas las preguntas del magistrado”.

Por la decisión tomada por la Cámara Federal de La Plata de apartar al juez Villena de la causa por presunto espionaje, esas actuaciones pasarán ahora al Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Juan Pablo Auge, quien ya investigaba maniobras de escuchas ilegales en el Instituto Patria.

En tanto, el abogado del ex agente Ruiz dijo que su cliente “volverá hoy al juzgado de Marcos Paz, donde está detenido”.

Asimismo, al ser consultado respecto de la determinación de la Cámara de apartar del expediente al juez Villena, el abogado indicó: “No analicé aún la decisión de la Cámara, ya que yo no participé del pedido de recusación y al no ser parte de ese incidente no fui notificado”.

Más temprano, cuando su cliente había ingresado a los Tribunales de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano, el abogado había anticipado que pedirá la excarcelación de Ruiz y que no descartaba pedir la nulidad del proceso.