Alarma: Alimenticias buscan “libertad de aumentos” para el año que viene

Las empresas nucleadas en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) comenzaron a ejercer presión sobre el Gobierno nacional respecto de las medidas para los próximos 12 meses frente al control de precios de los alimentos.

Según precisiones del titular de la entidad empresaria y el también presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, la intención es exigir poder decidir con libertad los aumentos del próximo año.

La intención, según detalló InfoAlimentación, tiene como objetivo frenar el avance del plan oficial que comanda el actual secretario de Comercio, Roberto Feletti, para llevar adelante un nuevo acuerdo de precios para el 2022.

“Un congelamiento sin aumento es totalmente inadecuado”, reclamó el líder empresario, que ya se había manifestado con críticas al comienzo del control y congelamiento de precios llevado adelante hace algunas semanas.

No obstante, el líder empresario sostuvo que no evitará el diálogo en busca de otras alternativas, aunque también ratificó que “la idea de las empresas no es validar congelamientos sin actualizar los precios”, y agregó: “Estamos dispuestos a conversar, y que luego el asunto se discuta dentro de cada empresa”, remarcó el referente del sector.

Por último, desde COPAL plantearon que “hay mecanismos como Precios Cuidados que pueden mejorarse, pero el congelamiento es un problema. La apelación a los Cuidados tiene que ver con que ése es un programa de actualizaciones trimestrales, con aumentos menores a la inflación”.