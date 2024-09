El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado este lunes que «no ha habido ningún tipo de negociación política» con el gobierno de Venezuela para acoger al líder opositor, Edmundo González Urrutia, en España. «No ha habido ninguna contrapartida para que Edmundo pudiera salir de Venezuela», ha subrayado Albares en una entrevista en Ondacero.

«Los únicos contactos que ha habido han sido de tipo operativo porque era necesario tener autorización del gobierno venezolano para que pudiera aterrizar en Caracas un avión de la Fuerza Aérea Española y para tener garantías de que un vehículo podría transitar desde la residencia del embajador hasta el avión de las Fuerzas Armadas», ha explicado el titular de Exteriores.

Albares también ha tildado de «tonterías» las informaciones que llegan desde Venezuela y que aseguran que el Gobierno español negoció la salida de Edmundo González con el ejecutivo venezolano. De hecho, la propia vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró que hubo «amplias conversaciones» para garantizar la salida del país del líder opositor.

«Si alguien conoce alguna contrapartida por parte del Gobierno español, no tiene más que decirlo públicamente porque yo no las conozco. Y sería un poco extraño que el ministro de Exteriores no las conociera», ha dicho. Asimismo, ha dejado claro que España tampoco habría aceptado ninguna exigencia impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro: «Ni las hubiéramos aceptado nunca, ni se nos han planteado».

«La única conversación que he mantenido ha sido con Edmundo González para que me confirmara lo que me transmitían por cauces oficiales, que quería salir de Venezuela y solicitar asilo político en España. Dada la gravedad de la situación, quería constatar lo que me transmitían fuentes oficiales», ha detallado.