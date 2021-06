Alberto confirmó crédito de la CAF por u$s75 millones para el plan de vacunación

Fernández hizo el anuncio al cerrar el Foro “Geopolítica de las vacunas. Hacia una estrategia argentina de desarrollo y producción”, un encuentro organizado por el Consejo Económico y Social (CES) que se desarrolló en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y que contó con la presencia del secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Béliz, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

“El gran muro a derribar es el muro de la inequidad sanitaria. La geopolítica de las vacunas es el nuevo territorio donde se juega nuestra real soberanía, desnuda un mapa de poder mundial plagado de abusos, codicias e injusticias, pero también ofrece un camino de cooperación para desplegar nuestras inmensas potencialidades”, aseguró el mandatario.

Y remarcó: “No hay fronteras ideológicas cuando se trata de preservar la salud de nuestro pueblo”.

El Presidente agradeció a los emprendedores, científicos, desarrolladores y productores públicos y privados que participaron del Foro e insistió en que no es posible “sobrevivir en las aguas turbulentas de la pandemia como navegantes solitarios”.

También destacó que la Argentina propicia “una dinámica sanitaria mundial ligada al intercambio de saberes e investigaciones conjuntas”, y consideró que es “clave que desde el Consejo Económico y Social estas cuestiones se acuerden como una real política de Estado, porque el tema sanitario global ha venido para quedarse”.

“La Argentina podría contar, de reunir todas las condiciones necesarias, con una capacidad de producción del ciclo completo de entre 35 y 40 millones de dosis de vacunas mensuales”, afirmó, y destacó los “altos estándares de calidad” de la industria farmacéutica local.

Expuso que cuenta con 190 plantas de producción, 160 de capitales nacionales, y con cerca de 40 fábricas públicas de medicamentos.

Desde Presidencia, señalaron en un comunicado que el nuevo crédito permitirá “la adquisición de más vacunas para enfrentar la pandemia de coronavirus, apoyar los gastos asociados a su distribución y robustecer las cadenas de producción y nuevas iniciativas científicas.

Políticas sanitarias y económicas

En cuanto a las políticas implementadas para mitigar el impacto social, económico y productivo de la pandemia, el Presidente indicó que “el país trabajó junto a los organismos internacionales de crédito a fin de facilitar nuevas operaciones y obtener recursos por un monto de más de 1.700 millones de dólares”.

“De este desastre humanitario global, sólo saldremos mejores si entendemos que la solidaridad no es una opción, sino una obligación“, concluyó.

Durante el Foro, se desarrollaron paneles y exposiciones sobre el desafío de una vacuna universal, su distribución global equitativa, la ampliación de licencias y producción, la cadena nacional de desarrollo y producción de vacunas, y la capacidad productiva argentina, entre otros temas.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Béliz, quien afirmó que no se puede “permitir que la salud universal y la salud de la Argentina se convierta en una guerra en la que se destruyen puentes”, en medio de la pandemia de coronavirus.

“En una guerra lo primero que se procura destruir son los puentes. No podemos, no debemos y no tenemos que permitir que la salud universal y la salud de la Argentina se convierta en una guerra en la que se destruyen puentes”, afirmó Béliz en su mensaje en el Foro.

Al respecto, el funcionario remarcó que la “justicia social sanitaria es el concepto básico” que promovió la convocatoria a ese panel, tendiente a “construir puentes”.

“La construcción de puentes, de vínculos y de relaciones productivas y edificantes es lo que anima al CES”, señaló Beliz, quien destacó “la participación de ministros del Gabinete nacional para establecer sinergias entre las diferentes áreas del Poder Ejecutivo, y de los diferentes niveles de los gobiernos provinciales y locales”.

También destacó que “el siguiente punto en la construcción de puentes es la alianza entre el sector público y privado” y que “el otro puente básico es entre el sector científico-tecnológico y el sector productivo”.

El funcionario subrayó además que esos “puentes” no solo son a nivel interno en la Argentina sino que también son “globales” y “regionales”.

“En esto se basa una clave de éxito para nuestro país en la epopeya de conseguir que se vacune toda la población nacional”, sostuvo Béliz en relación a estos vínculos que tienden puentes.

Visita a vacunatorio

Más temprano, el jefe de Estado realizó una visita a la posta vacunatoria instalada en Mercedes, provincia de Buenos Aires, donde destacó el trabajo del personal de salud y agradeció su esfuerzo.

El mandatario llegó al Polideportivo Centro de Educación Física (CEF) N° 40, donde funciona el centro vacunatorio, y al hablar destacó el trabajo del personal de salud “que todos los días puso la cara, hizo frente a la pandemia. Sólo gratitud podemos tener a ellos porque estuvieron en la trinchera dando el combate y salvando vidas, cuidándonos”.

Lo hizo en el marco del acto que encabezó en Mercedes en el que anunció una inversión de 77.200 millones de pesos en obras para generar 30.000 lotes con servicios y la entrega de 11.800 créditos para la construcción de la primera casa, donde al hablar