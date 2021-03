Alberto en el Congreso: elogio al diálogo tripartito y pedido por Ganancias

Durante su discurso ante la asamblea legislativa, el presidente Alberto Fernández volvió a poner a los sindicatos como actores principales de la “mesa de concertación” que busca acelerar el proceso de “desinflación” que encara el oficialismo, pidió a los legisladores apurar la aprobación del proyecto de rebaja de Ganancias en los salarios y mencionó como prioritarios a varios proyectos para incentivar la producción, como la inclusión de baterías de litio en la fabricación de automóviles.

La apertura de sesiones ordinarias del Congreso, esta vez, no estuvo exenta de polémicas por las duras declaraciones del jefe de estado hacia la oposición y, en particular, hacia la responsabilidad de los dirigentes de Juntos por el Cambio que en 2018 tomaron un crédito por 44 mil millones de dólares con el FMI. Sí el otro blanco del discurso de tono beligerante de Fernández fue el Poder Judicial, no lo fue el empresariado ni las grandes corporaciones, un sector siempre cuestionado por el sindicalismo vernáculo.

Es que al hacer un repaso de la asistencia oficial llevada a cabo durante el año más duro de la pandemia, el presidente destacó que “el fluido diálogo entre organizaciones sindicales y empresariales permitió que el año pasado casi la totalidad del empleo asalariado encuadrado” tuviera paritarias. La inflación anual del 36,1% llevó a que muchas actividades, con todo, no evitarán una pérdida de poder adquisitivo.

Lo cierto es que ambos sectores también fueron elogiados durante la alocución de este mediodía por el apoyo que brindaron al Ejecutivo en la exitosa “renegociación tóxica de la deuda externa privada”.

Estos elogios, asimismo, se relacionan con los planes oficiales en marcha para contener la inflación y promover que este año los salarios le ganen a la inflación, para así, reanimar el consumo. Por ello, el jefe de estado recordó que “hemos iniciado una mesa de concertación de precios y salarios” y aseguró que este diálogo tripartito “va a contribuir en el proceso de desinflación”.

Esta semana, de hecho, continuarán mesas específicas del rubro Alimentación. Para garantizar el éxito de esta iniciativa, el jefe de estado abogó que “cada sector esté dispuesto a contribuir en beneficio del conjunto. Porque nadie se salva solo”, cerró con la recordada frase del Papa Francisco, al que mencionó casi al final de su discurso.

Las experiencias fallidas de antaño para coordinar un acuerdo de precios y salarios no desaniman a la Casa Rosada. Sostienen que ahora se llevan adelante con un “abordaje integral desde el programa macroeconómico previsto en el Presupuesto, y se buscará esa coordinación con programas como Precios Cuidados”.

Hubo gestos inequívocos hacia las tres centrales obreras: el pedido a los legisladores para apurar “la ley que facilita la reducción en el impuesto a las Ganancias en los salarios”, un reclamo permanente de los gremios. En pos del mantenimiento y creación de nuevos puestos de trabajo, Fernández remarcó la necesidad de sancionar proyectos “para la industria hidrocarburífera” y para incorporar baterías de litio en las terminales automotrices.

Con las cámaras puestas en la figura del diputado Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), el presidente valoró la vuelta de la discusión de la paritaria nacional docente –suspendida en 2017 por el macrismo-, cuyo último acuerdo tuvo foto en Olivos el último viernes.

La última referencia que hizo al movimiento obrero, fue para recordar su inclusión en el ambicioso Consejo Económico y Social, que trabajará 25 metas durante mil días para concretar “rumbos previsibles de mediano y largo plazo” para la Argentina.