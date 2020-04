Alberto Fenández dijo sobre escándalo de sobreprecios en alimentos que sacarán a “corruptos infiltrados”

Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández aseguró que en su gobierno no son “ladrones” ni “corruptos”, y señaló que “el que quiera hacer plata que no se dedique a la política”.

“Nosotros no somos ladrones, no somos corruptos y si un corrupto se infiltra entre nosotros, lo sacaremos”, recalcó el jefe de Estado, al hablar sobre la compra de alimentos con sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social.

Fernández sostuvo que “eso es así y así debe ser”. “El ministro (Daniel Arroyo) ya tomó acciones sobre lo que pasó. Eso que pasó no puede volver a pasar nunca más”, subrayó el mandatario nacional.

Noticias relacionadas

Y agregó: “Y si alguien hizo esto adrede, para corromper… yo en esto son implacable, el que quiera hacer plata que no se dedique a la política. Esto me enseñó Pepe Mujica. Todos tienen derecho a hacer plata pero en la política se sirve a la gente. Que sea industrial, que ejerza su profesión de la abogado, pero la política no es para hacer plata”.

ECONOMÍA

Alberto Fernández advirtió además que “no” lo “corran con la economía” para terminar con la cuarentena porque no lo “van a hacer cambiar de opinión”, y afirmó que estará “tranquilo” sabiendo que pudo “salvar las vidas”.

“No me corran con la economía. Yo voy a estar tranquilo sabiendo que pude salvar las vidas que pude salvar. Voy a trabajar en ese sentido, no me van a hacer cambiar de opinión“, enfatizó Fernández.

En declaraciones televisivas, destacó que “no hay que ver muy lejos” para observar las consecuencias de la pandemia del coronavirus, y amplió: “Miren Ecuador, Brasil, Nueva York que es el epicentro de la modernidad y la gente está muriendo”.

“A mí no me confunde nadie. Sé cuál es la prioridad y que la inmensa mayoría de los argentinos piensa como yo. Vamos a salvar la vida de los argentinos y preservar la vida de los argentinos”, manifestó.

EXTENSIÓN DE CUARENTENA

Alberto Fernández afirmó que “parece que nos sentimos mejor, pero no estamos curados”, por lo que “en Capital y Gran Buenos Aires hay que prepararse para seguir” en cuarentena, ya que “estamos muy lejos de la meta”.

“Estamos viendo si algunas cositas podemos focalizar como para que empiecen a hacerse, fundamentalmente en el interior del país. En Capital y Gran Buenos Aires hay que prepararse para seguir. Estamos muy lejos de la meta“, enfatizó Fernández.

El jefe de Estado afirmó que “como sociedad nos estamos portando bien“, y amplió: “Parece que nos sentimos mejor pero no estamos curados. Así seguiremos hasta que de una vez por todas este tiempo de dolor se termine”.