Alberto Fernández a Cristina Kirchner: “Si es necesario me voy”

Roberto García en “La Mirada por Canal 26.

En un nuevo programa de “La Mirada” por Canal 26, el periodista Roberto García se refirió nuevamente a la relación entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

“Alberto Fernández y Cristina Kirchner volvieron a discutir en forma acalorada, casi a los gritos, inclusive hasta tirando algún plato por la designación de Martín Soria en el ministerio de Justicia” así comenzó el conductor su tradicional editorial.

Y continuó: “parece que Alberto Fernández no estaba tan de acuerdo con esa decisión y esto causo descontento en la vicepresidente por la actitud del actual presidente” sostuvo. Y agregó “Me están presionando demasiado, si es necesario me voy”.

Desde el gobierno no han salido a afirmar, ni a desmentir estas versiones. Roberto García continuó analizando la relación entre los dos mandatarios y aseguró que “se agravó por las vacunas, donde hay un problema claro de mala gestión por parte del gobierno, donde Cristina Kirchner se ha apartado de esa situación”.

Continuando con su editorial, Roberto García sostuvo que “ambos se necesitan. Pero que a Cristina se la ve radiante y con mucha energía, en tanto Alberto Fernández, esta agitado, gordo y cansado” cerró.

