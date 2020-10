Alberto Fernández a Mauricio Macri: La cuarentena sirvió para que la Argentina se ponga en orden después del desastre que dejaste

“Yo no miento. No mentir me ha traído problemas. El que ha mentido varias veces es Mauricio Macri“, lanzó Alberto Fernández en diálogo con Alejandro Bercovich en el programa “Brotes Verdes” de C5N.

Alberto Fernández se dirigió a Mauricio Macri mirando a cámara a y espetó: “Dejaste un desastre en la Argentina”.

Cuando le consultaron sobre que el líder del Pro dijo que no sabe para qué sirvió el aislamiento por la pandemia de coronavirus, pidió “que recuerdes que la cuarentena nos permitió levantar un sistema de salud que vos destruiste; la cuarentena, por si no te acordás, nos permitió inaugurar hospitales que por decisión de tu gobernadora (María Eugenia Vidal) nunca se inauguraron; si no sabés para qué sirvió la cuarentena, fue para que la Argentina se ponga en orden después del desastre que dejaste. Tenés un problema de amnesia severo“.

Sobre su antecesor, a quien venció en primera vuelta frustrando su intento de reelección, el Presidente afirmó esta noche que es “asombroso” lo que dijo sobre una supuesta “persecución” en su contra, y dijo que eso “es lo que nos hicieron a nosotros, e incluso se espiaban entre ellos“.

Recordó que meses atrás Mauricio Macri “me manifestó su preocupación por causas que podían involucrarlo y le dije que no voy a levantar el teléfono para decirle a un juez” que avance o no con una causa.

El Presidente afirmó que “entiende” a quienes no están conformes aún con los resultados del actual Gobierno, pero advirtió que “el mayor problema lo originó” cuando estuvo en el poder “esa oposición que hoy se muestra monolítica e inquieta”.

A la vez elogió a la mayoría de la población que aceptó las reglas del aislamiento por la pandemia de coronavirus y sostuvo que “definitivamente no” se van empresas del país.

“Entraron más uruguayos a Argentina que argentinos que entraron a Uruguay. Pero eso forma parte de la prédica del odio’. -‘Yo voy a mandar la ley por la despenalización del aborto“, sentenció respecto a los que aseguran que son muchos los que buscan radicarse del otro lado del Río de la Plata.

Entrevista exclusiva al presidente ALBERTO FERNÁNDEZ en Brotes Verdes con Alejandro Bercovich

PANDEMIA Y ABORTO

El Presidente destacó esta noche que “la inmensa mayoría de los argentinos ha hecho las cosas bien, se ha cuidado”, y pidió “redoblar los cuidados“.

“La inmensa mayoría de los argentinos ha hecho las cosas bien, se ha cuidado. Les pido que redoblen los esfuerzos porque no quiero ver más aumentar la lista de muertos“, enfatizó Alberto.

Consultado sobre la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo que establece el aborto legal, seguro y gratuito, Alberto Fernández ratificó que será enviada al Congreso. “Esperé todo este tiempo para que la pandemia reciba toda nuestra atención, también legislativa. Tengo una convicción. En Argentina las mujeres se siguen muriendo por abortos mal practicados. En eso no he cambiado un ápice“, explicó.