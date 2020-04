Alberto Fernández agradeció por redes los saludos por su cumpleaños

El presidente Alberto Fernández agradeció por Twitter los saludos recibidos a lo largo del día de su 61º cumpleaños. El jefe de Estado publicó un video de poco más de un minuto en Twitter en el que aludió a la cuarentena y pidió como regalo que se cumpla el aislamiento social obligatorio. «No son estos los mejores momentos que nos toca vivir», dijo al respecto.

«Gracias de corazón por cada saludo de afecto que me han brindado. Me llenaron de alegría en tiempos que no son fáciles. Los quiero mucho», escribió Fernández en el mensaje que acompaña el video.