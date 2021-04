Alberto Fernández anunció ayuda económica para monotributistas, AUH y AUE

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció esta mañana que el Gobierno desembolsará una ayuda económica de $15.000 para beneficiarios de de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y monotributistas inscriptos en las categorías más bajas (A y B).

El beneficio se otorgará, de momento, por única vez, con el objetivo de amortiguar las nuevas medidas restrictivas contra el Covid-19 que se extenderán hasta el próximo 30 de abril, e impactará en el bolsillo de al menos 2 millones de personas.

“A esto accederán todos los que se vean afectados por la medida, que hoy es para el Área Metropolitana de Buenos Aires; pero confío en que otras provincias que también están teniendo un número de casos, en la medida en que se vayan uniendo a las restricciones, sus pobladores se verán beneficiados con esta medida”, comentó Fernández en diálogo con Radio 10.

Esta medida se toman frente a las nuevas restricciones anunciadas por el primer mandatario en la tarde-noche de ayer, entre las que aparecen la prohibición de la circulación nocturna entre las las 20 horas y las 6 de la mañana; y la suspensión de actividades sociales, recreativas, deportivas, culturales y religiosas en lugares cerrados, entre otras.

Respecto a la preocupación generada en los sectores que se verán nuevamente perjudicados por los cierres, Fernández confirmó que seguirá el Repro II para ellos, como rubros gastronómicos, teatros, cines, casas de fiestas y sitios de esparcimiento.

"Sigue el Repro II para toda actividad que se vea resentida, la gastronómica que por la noche se vera restringida, los lugares de espaciamiento, casas de fiestas, teatro y cines".

“Sabemos que muchos lo están pasando mal, que la situación es muy compleja, aunque la economía se viene recuperando bien”, precisó.

En referencia al cierre intempestivo de las escuelas, y teniendo en cuenta que hasta ayer el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, había garantizado la continuidad de la presencialidad, el presidente remarcó que “la medida del cierre la tome yo, no la consensué”.

“La gente piensa que yo decido y las medidas se cumplen, no es así. Yo muchas veces he tomado decisiones que los gobernadores no han acompañado y han seguido sus propias políticas”, finalizó Fernández.