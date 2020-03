Alberto Fernández apuntó al agresor que evitó la cuarentena

vicente lopez coronavirus.mp4

Este sábado, una cámara de seguridad registró a un hombre que evadió la cuarentena por coronavirus y le dio varias trompadas a un guardia que lo denunció. El registro se viral y provocó un rechazo generalizado. Entre los que se indignaron está Alberto Fernández, quien le dijo a Radio 10: “Estoy buscando dónde vive ese señor para encerrarlo personalmente yo, para que todos entiendan que no se puede jugar de ese modo”.

Al respecto, Alberto Fernández agregó que “no se puede ser tan estúpido y no darse cuenta el riesgo en el que ponen a la gente”. Por eso, indicó: “Tenemos que luchar contra esas cosas, ser muy severos con los que no aceptan la cuarentena”. No obstante, también apuntó que se debe combatir “la psicosis, que es muy humano que nos toque”.

Luego, Alberto Fernández relató cómo se enteró de la noticia del agresor que no respetó la cuarentena por la pandemia de coronavirus: “Ayer era la 1.30 de la mañana, yo estaba con Wado (De Pedro). Me contacté yo mismo con una persona que había subido un tuit”.

“No sabíamos si era un fake news o era verdad. Por eso le escribí al que subió el tuit, le escribí por mensaje directo yo a la 1 de la mañana, preguntándole. Según parece, se hizo una denuncia en la comisaría de Vicente López. Estuve hasta las 2 de la mañana con Wado buscando el dato y espero tenerlo en un rato”, agregó Alberto Fernández a Radio 10.

El video viral fue registrado este sábado alrededor de las 21:30 en el edificio Rosales Park Tower de Vicente López. Un hombre identificado como Miguel Ángel Paz comenzó a insultar y agredir al guardia Gustavo Granucci y luego le pegó varias trompadas.

La víctima presentó una denuncia en la Comisaría 1 de Olivos y el atacante podría enfrentarse causas por la infracción de la cuarentena y por las lesiones provocadas al guardia.

Días atrás, Alberto Fernández le había dicho a C5N respecto al coronavirus: “La cuarentena no la podemos hacer voluntaria, sino obligatoria”. También había indicado que “toda persona que venga de los lugares de riesgo, indefectiblemente, tiene que llegar y encerrarse 14 días”.

Luego completó: “Esos 14 días no pueden quebrarse porque, si no, va a ser denunciada por incurrir en un delito contra la salud pública, que es el que pueda propagar una infección sobre la comunidad”