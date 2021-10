Alberto Fernández comienza gira por Europa: participa de cumbre del G20 y conferencia de cambio climático

Viaje de Alberto Fernández. Foto: NA.

El presidente Alberto Fernández parte rumbo a Italia para participar el 30 y 31 de octubre en la ciudad de Roma de la Cumbre de Jefes de Estado del G-20, un foro que reúne a las principales economías del mundo, y luego se trasladará a Escocia para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en la ciudad de Glasgow, en el Reino Unido.

Fernández parte esta noche desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini hacia Roma, cuya comitiva será integrada por el canciller Santiago Cafiero y otros funcionarios nacionales. Durante su estadía en Italia, el jefe de Estado buscará consolidar los respaldos internacionales cosechados en el último año para la renegociación de la deuda que la Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según indicaron fuentes diplomáticas, Fernández tiene previsto mantener diversas reuniones bilaterales, que aún «no están definidas», y se reunirá en Roma con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva. En el marco de la mini gira europea, el Presidente entablará la segunda entrevista con la titular del Fondo en menos de seis meses, luego del encuentro que mantuvieron el pasado 14 de mayo en la misma ciudad italiana.

En esa oportunidad, que se trataba de la primera reunión presencial, ambos mantuvieron una charla «constructiva y franca» de casi una hora y media en la que coincidieron en llegar a un acuerdo «lo más rápido posible» sobre la renegociación de la deuda. Además, el jefe de Estado planteó la necesidad de que se llegue a un acuerdo con el FMI que no le «exija mayores esfuerzos al pueblo argentino». Durante este encuentro, Alberto Fernández insistirá con un mayor plazo para el pago de la deuda con el organismo internacional de crédito, según confiaron fuentes oficiales.

Además, propondrá la cancelación de la sobretasa del 2% que se le cobra a los países que recibieron un monto superior a la cuota que aporta al FMI, luego de que la Argentina recibiera USD44.154 millones en la administración del expresidente Mauricio Macri. Días previos a su participación en el foro que reúne a las principales economías del mundo y las naciones en desarrollo, el jefe de Estado subrayó: «Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar».

«Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda», remarcó al participar este miércoles del acto homenaje por los once años del fallecimiento de Néstor Kirchner. En el marco de la mini gira por Europa, el jefe de Estado tiene previsto un encuentro con su par de Francia, Emmanuel Macron, y no se descarta que pueda llegar a reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En caso de concretarse ese encuentro, se tratará de la primera vez que ambos mandatarios se vean cara a cara, ya que en otras ocasiones mantuvieron charlas de manera virtual.





