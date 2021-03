Alberto Fernández confirmó en C5N que Losardo le pidió dejar el cargo

“Me ha planteado la semana pasada su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud”, reseñó Fernández en una entrevista con C5N, en la que ratificó que, de todos modos, quiere que Losardo “siga trabajando” en el equipo de gobierno.

“Marcela me ha planteado la semana pasada, y ya lo venía planteando desde antes, su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud“, señaló Alberto Fernández en una entrevista con Gustavo Sylvestre.

El Presidente se apuró a aclarar que “fundamentalmente más que otra actitud, porque en verdad el compromiso de Marcela es absoluto, lo que creo es que Marcela es una persona que no es de la política, la verdad está agobiada” en referencia al volumen de trabajo que demandaría una reforma judicial en el país.

“Ya el colmo es que (el fiscal Carlos) Stornelli diga que la llamó para solidarizarse y ella no lo conoce a Stornelli. No tiene ni el teléfono de Stornelli. Y de repente verse envuelta en semejantes cosas, yo digo que para alguien que no viene de la política es desgastante”, sentenció Alberto Fernández.

“Lo que sí, a Marcela la conozco desde que estudiamos juntos. Tengo 40 años de vida profesional al lado de ella. Yo lo que quiero es que ella siga trabajando conmigo. No quiero que se vaya. Pero ella me ha manifestado su decisión y, bueno, vamos a ver cómo lo ordenamos. Es una cuestión de tiempo y de conseguir un reemplazante para ella, porque para mí ella es muy importante”, agregó.

Los posibles reemplazos de Losardo al frente del Ministerio de Justicia estarían en la Cámara de Diputados: “Salió el nombre de (Martín) Soria, de (Ramiro) Gutiérrez. Los dos los conozco, son personas prestigiosas. Hay que ver cómo resolverlo. Como corresponde, obviamente. A todos los salpican antes de empezar a hablar”, señaló el Presidente.

“Yo a Martín lo conozco hace muchos años, permanentemente, como él ha entrado a la Comisión de Justicia (del Congreso) y se ha involucrado en temas judiciales hablamos mucho todo este tiempo. Ramiro Gutiérrez es alguien que fue de la cátedra de (Eugenio) Zaffaroni, yo lo conozco mucho, tengo posiciones un poco distintas a Zaffaroni hoy en día”, expresó Alberto Fernández sin deslizar su parecer.

“Marcela intentó por todos los medios de que la Justicia entendiera qué era lo que debía hacer. El problema que tiene el Ministro de Justicia (sic) es que tiene un presidente que conoce mucho de Justicia, entonces permanentemente interfiere en la actividad de los ministros y de ese Ministro puntualmente. Y Marcela, como es amiga mía durante todos estos años eso lo acompañó”, reconoció el mandatario.

“Yo supongo que en estos días lo vamos a estar resolviendo, pero yo no tengo ninguna urgencia de que se fuera, o de que se vaya Marcela”, anticipó.