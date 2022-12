Alberto Fernández criticó a la Corte por las «barrabasadas» de los jueces

A un día de la reaparición publica de Cristina Kirchner tras la sentencia por la causa Vialidad, Alberto Fernández tomó la palabra y volvió a apuntar al Poder Judicial, en el contexto de la confrontación actual con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de la Coparticipación.

“Para poder cumplir con un fallo tengo que tener los recursos para poder afrontarlo. La solución que tengo es que el Congreso me amplíe el presupuesto, o cree nuevos impuestos. Pero la sentencia es incumplible en los términos que la Corte ha dicho. La única forma que tengo de cumplir, para que vean mi buena voluntad de no levantarnos contra el Poder Judicial, tengo un remanente de bonos que puedo afectar al cumplimiento de lo que usted pide. Y esto se tradujo en que el viernes dijeron que yo había desobedecido la sentencia. Y después dijeron que la cumplí. Y luego Larreta dijo que me iban a denunciar por no haberla cumplido”, expresó Alberto Fernández en C5N.

“Si cumplo con el fallo de la Corte, incumplo con la ley de presupuesto que dice que no pague”, explicó el Presidente. “Lo que ha hecho la Corte es algo torcido, no es derecho”, graficó Fernández con un juego de palabras.

“La Ciudad de Buenos Aires no es parte de la coparticipación, no está en la ley. No está en la discusión. El error conceptual enorme de la Corte es que dice que tiene que cobrar 2,95% en concepto de coparticipación, cuando no está incluida en la coparticipación. Es una transferencia lo que tiene”, señaló.

Qué dijo Alberto Fernández sobre Macri y la oposición

“Lo que he vivido con esta oposición pocos lo han vivido. Ha sido una constante de querer paralizar al gobierno. Desde la hora cero. Nos denunciaban porque no compramos la vacuna Pfizer. Me acusaron de haber pedido coimas para comprar la vacuna Pfizer. Que la Sputnik no estaba probada… Y hoy llegamos más de 110 millones de dosis aplicadas. Somos de los países de mayor inmunidad en el mundo”, argumentó el mandatario para respaldar su política sanitaria.

“Estoy esperando que un juez investigue la responsabilidad de Macri en el correo, la deuda y en la venta de acciones de Autopistas del Sol. Yo que soy un hombre de derecho sigo pensando que lo van a hacer”, advirtió Alberto Fernández en diálogo con C5N.

«El atentado contra Cristina es de una gravedad inmensa que debió haber conmocionado a toda la Justicia y sin embargo vemos lo que pasa. ¿Cuándo vamos a revisar el funcionamiento de la Justicia?», agregó,

En desarrollo…

CA/ED