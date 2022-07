Alberto Fernández dialogó con Zelenski y manifestó su apoyo a toda negociación por la paz

El presidente Alberto Fernández dialogó este viernes con su par ucraniano Volodímir Zelenski, en una conversación telefónica que se extendió por 35 minutos, y manifestó el apoyo de la Argentina «a todas las negociaciones que puedan emprenderse para el cese de hostilidades», en el marco de la invasión rusa a ese país.

Durante la conversación, el jefe de Estado ratificó el «rechazo de la Argentina a la invasión rusa de la misma manera en que lo viene haciendo en todos los foros internacionales», se informó oficialmente.

Según se indicó, en el diálogo, el Presidente «sostuvo el apoyo a todas las negociaciones que puedan emprenderse para el cese de hostilidades y la búsqueda de un diálogo que lleve de manera urgente a la paz, tal como lo hizo en la reunión del G7» y ratificó «el rechazo de la Argentina a la invasión rusa de la misma manera en que lo viene haciendo en todos los foros internacionales».

Por su parte, Zelenski transmitió «el trágico saldo de muertes diarias y crisis humanitaria que vive su país producto de la guerra», al tiempo que agradeció «las reflexiones, opiniones y apoyo del gobierno argentino a quien consideró un país clave e influyente en América Latina».

Fernández, en tanto, ofreció aumentar la ayuda humanitaria que la Argentina ya envió a Ucrania en caso de ser necesario.

En su condición de presidente de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y el Caribe (Celac), el mandatario argentino le manifestó a su par ucraniano que América Latina es «un continente de paz que rechaza el uso de la fuerza y promueve el diálogo para la resolución de los conflictos».

En su cuenta oficial de Twitter, Zelenski publicó: «Sigo estableciendo lazos con una región importante: América Latina. Hablé con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, y le agradecí la ayuda humanitaria, la condena a la agresión rusa y por la suspensión de Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos».

