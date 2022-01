Alberto Fernández: «El acuerdo con el FMI no nos obliga una reforma laboral»

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, confirmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el pago de la deuda y afirmó que «no nos obliga una reforma laboral».

«Es un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer», aseguró el primer mandatario en un mensaje transmitido minutos después de las 10 de la mañana.

En una breve alocución, Fernández señaló que el acuerdo «no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo». «No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral», destacó.

Mensaje del presidente Alberto Fernández sobre la negociación de deuda con el FMI https://t.co/eX9e50goYF — Casa Rosada (@CasaRosada) January 28, 2022

El primer mandatario apuntó que «sin el acuerdo las posibilidades comerciales, económicas y de financiación que nuestra Nación necesita estarían limitadas».

«Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento«, concluyó.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, quien encabezó las negociaciones con el FMI, dará una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, para dar detalles del acuerdo.