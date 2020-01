Alberto Fernández: “El Papa va a hacer lo que pueda para ayudarnos con la deuda”

Alberto Fernández y papa Francisco.

El presidente Alberto Fernández aseguró que la reunión que mantuvo a solas con el papa Francisco en el Vaticano fue “muy grata, más que grata” y reafirmó que para él, el Sumo Pontífice es “muy importante”.

Así lo expresó en una conferencia de prensa que ofrecía este mediodía en la residencia de la embajada argentina ante la Santa Sede.

“Lo vi preocupado por el pueblo argentino y por la deuda, hará lo que pueda para ayudarnos”, dijo el Presidente.

“Fue una reunión muy grata, hablando de lo que pasa en la Argentina y en el mundo, escuchando sus consejos, lo mucho que hacen los curas villeros en la Argentina contra la pobreza, fue muy reconfortante”, contó Fernández, quien tras el encuentro con el Sumo Pontífice se reunió luego con Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. Y remarcó: “Fue muy generoso en su trato y en sus palabras”.

“El Papa es una figura trascendental, es de la humanidad, y cuando un día me llame yo me voy a poner a disposición”, agregó.

“El Papa y yo tenemos una obsesión, que es unir a los argentinos. La Argentina tiene que terminar con el tiempo de las diferencias. Hay que respetarnos. Cuando eso pase, el Papa vendrá al país”, comentó.

Durante el encuentro también se mencionó el nombre de María Fernanda Silva, quien será la embajadora de la Argentina en el Vaticano. “Le pareció bien que sea ella, ya la conocía porque fue la segunda de Eduardo Valdés”.

“Lo vi preocupado por el pueblo argentino y por la deuda. El Papa va a hacer lo que pueda para ayudarnos. Le agradecí que los curas villeros luchen contra el hambre y ala pobreza y le pedí que lo siguiera haciendo. El Papa comparte el diagnóstico que hago de la Argentina sobre la pobreza y la inflación”, cerró.