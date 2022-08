Alberto Fernández, en el Gasoducto Néstor Kirchner: «No queremos más tarifas dolarizadas en Argentina»

El Presidente Alberto Fernández encabezó la firma de contratos del Gasoducto Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires y habló del «fracaso» en la era Macri por impulsar Vaca Muerta. Además, advirtió que quiere que «nunca más» se paguen tarifas energéticas dolarizadas. También hablaron Massa, que destacó la posibilidad de exportar y convertir los recursos en riqueza, y Kicillof, que pidió «primero garantizar el abastecimiento de los argentinos«.

En Salliqueló, provincia de Buenos Aires, donde llegará el gasoducto, se firmaron contratos y se espera que el próximo mes continúe la licitación para ampliar la obra. Fue en ese marco en el que el mandatario dio su discurso, junto a los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Omar Gutiérrez (Neuquén), el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri; los ministros de Economía e Interior, Sergio Massa y Eduardo de Pedro; y autoridades de Energía.

«Este gasoducto ya se intentó hacer, antes del 2019. Se pensó en hacer un proyecto de Participación Público Privada que fracasó. Porque no es la inversión privada la que está llamada a convocarla. No queremos nunca más que las tarifas en la Argentina estén dolarizadas. Las tarifas tienen que estar vinculadas con la sociedad dada en un momento dado, como dicen los sociólogos. ¿Por qué lo vamos a pagar en precios internacionales si el gas lo tenemos los argentinos?«, lanzó Fernández, en una clara crítica a la gestión de Mauricio Macri.

Alberto Fernández pidió acordar con empresarios y sindicatos los precios y salarios durante 60 días

Por otro lado, el jefe de Estado habló de su gestión y consideró: «No me hubiera ido tranquilo de mi presidencia sin esta obra. No estaría en paz conmigo mismo. Porque la necesitan los argentinos, no la presidencia de Alberto Fernández. Hay veces donde el Estado tiene que impulsar las obras necesarias, porque no todo le interesa a capital privado».

Massa y el foco en la exportación

Antes de Fernández, habló el ministro de Economía Sergio Massa, quien habló tanto de la importancia del gasoducto y los dólares que se ahorrará el Estado como en la importancia de exportar y generar riqueza: «Espero que en no más de 30 días estemos licitando el segundo tramo, para que pensemos no sólo en abastecer a la Argentina sino en venderle al mundo el gas y trabajo de los argentinos«, manifestó.

Massa planteó el debate interno del gobierno entre perder reservas del Banco Central o dejar de importar gas: «Entre dejar salir un poco mas de reservas o cortarle el gas y la luz, porque tuvimos que importar para sostener la actividad, nuestra decisión fue soltar un poquito de reservas pero que los argentinos pudieran tener calefacción y su computadora funcionando. Que nuestras fábricas sigan funcionando».

Elisa Carrió: «Sergio Massa es lo peor de la Argentina corporativa, es el príncipe de la amoralidad»

«Creíamos que el ritmo que tiene la Argentina no se debía detener. Si hubiésemos tenido el gasoducto, esos más de 4100 millones de dólares que nos costó la guerra, los hubiésemos ahorrado. Es para entender la importancia de esta obra», agregó.

Y concluyó que esto «Nos obliga a pensar en más exportaciones. Y para el año que viene si todos cumplimos, el estado garantiza que tiene los fondos para cubrir esta obra, esperamos que cumplan el contrato y entreguen la obra en tiempo en forma. Nos entregará entre 1300 y 2300 millones de dólares».

Kicillof: prioridad en el abastecimiento y repasó la privatización de YPF

Si bien Massa y Alberto Fernández hablaron de la importancia de abastecer «cada rincón de la Argentina» con luz y gas, Kicillof hizo un especial hincapié en darle prioridad a este aspecto por sobre el de la exportación y generación de riqueza.

«La riqueza de los suelos argentinos tiene un único dueño, lo primero que hay que hacer es garantizar el abastecimiento en los hogares argentinos. No tiene sentido que tengamos que pagar nuestros hidrocarburos a precio internacional. Después el excedente sí, exportarlo, que nos genere divisas y desarrollo«, enfatizó.

Asimismo, dio un repaso desde la privatización en los ’90 de YPF hasta la reestatización con la gestión de Cristina Kirchner y la pérdida de productividad bajo la era Macri.

Obra Pública: Axel Kicillof y los intendentes Pro en pie de guerra

«Hay que recordar cuando perdimos YPF, la tuvimos que recuperar porque se había privatizado. No es que tenga preferencia por lo público sobre lo privado, pero hay que tener en cuenta los resultados. En aquel entonces, YPF interrumpió el proceso de exploración en la Argentina, dejó decaer los yacimientos. Fue un proceso largo y penoso. El resultado de ese proceso es que Argentina se quedó sin autoabastecimiento energético«, precisó, y recordó que bajo su gestión como ministro de Economía «discutía con los empresarios porque nos decían que tenían derecho a no invertir, a no explorar. Los recursos y el capital humano se iban a otro lado, se cerraron laboratorios, se cerraban empresas nacionales y se iban al extranjero».

«Eso es algo que todavía estamos pagando. Fue un costo que lleva muchos años y que empezó a revertirse cuando en 2012 en una decisión histórica y valiente cuando Cristina Kirchner decidió recuperar YPF. Ni ideología ni teoría, desde que se recuperó YPF entre 2012 y 2015, las reservas de petróleo subieron un 15%, y las de gas un 40%. Volvió la inversión y la exploración«, elogió.

«Y miren las vueltas de la historia, del 2016 a 2019, YPF siguió siendo del estado, pero lo que pasó es que las reservas de petróleo bajaron un 10% y gas 30%. Son hechos oficiales concretos, datos de la empresa. Dejaron de hacer el trabajo que hacía YPF«, continuó, pegándole a la gestión de Macri.

«Cuando el Estado deja de invertir, deja de construir futuro. Sergio (Massa) hablaba de un ahorro de 2200 millones de dólares, que es lo que hoy estamos pagando de reservas. Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional en el mundo. Tenemos 300 años de gas si medimos el autoabastecimiento. Se empezó a hacer con YPF a la cabeza. Estamos cerca de llegar a eso que nos quitaron, a la soberanía energética nacional. El gasoducto Néstor Kirchner es lo que termina de revivir Vaca Muerta», concluyó.

JD / MCP