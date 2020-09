Alberto Fernández, en Pop 101.5 antes del anuncio: Mi mayor preocupación es la salud de los argentinos

La comunicación se dio en el marco de la buena relación que mantienen Coco Sily y el Presidente. Hace poco más de un mes, el conductor radial tuvo que ser internado por un cuadro de diverticulitis y le diagnosticaron coronavirus. En ese momento, Fernández se comunicó con él para preguntarle sobre su estado de salud.

“Nos conocemos hace mucho tiempo. Me preocupó saber que estabas enfermo y quise saber si necesitabas algo… Es lo que uno hace con la gente cercana que aprecia y valora”, aclaró el Presidente al respecto de esa llamada.

Y en ese sentido, al ser consultado sobre su posición como Presidente, agregó: “Néstor Kirchner dijo una vez: ‘el poder viene y va, nosotros somos tipos comunes con responsabilidades muy importantes’; nunca quiero perder mi condición de hombre común porque cuando la perdés, perdés el sentido del ciudadano promedio”.

En ese sentido, Alberto Fernández se refirió a la realidad de la política en Argentina: “Nunca me enamoré del poder, sí de este proyecto político y quiero que les mejore la vida a los argentinos”, sostuvo.

“El secreto es cómo usar el poder. Algunos lo usamos para que cambien las cosas, porque estamos en un escenario muy injusto y desigual. Siempre digo que la política es por sobre todas las cosas administrar la realidad, te da herramientas”, agregó.

En el marco de sus expresiones fue consultado sobre los dichos del ex presidente Eduardo Duhalde, sobre lo que sostuvo que “no hay que darle importancia“: “Uno de los grandes problemas de la política argentina es entender cuando el tiempo para uno pasó. No hace falta decir estos disparates para estar presente. Si quiero aparecer en la tapa de los diarios ¿qué hago? ¿voy al Obelisco y me desnudo? Esa no es la mejor forma de aparecer en los diarios”, ejemplificó.

“Sé que la inmensa mayoría de los argentinos saben que honestamente trabajo por ellos. Y que mi mayor preocupación son los que quedan en el camino y que quiero una sociedad más igualitaria. Cuando digo que el mérito no alcanza no digo que no sirva, sino que quiero que todos tengamos las mismas posibilidades de desarrollarlos. La idea de la meritocracia sería cierta si todos tuviéramos igualdad de condiciones”, aclaró el Presidente.

En relación al futuro del país en el marco de la pandemia de coronavirus, adelantó que el aislamiento se extenderá por tres semanas más y reiteró que “la pandemia no terminó”: “Queremos comprar y pagar la vacuna para la población de riesgo. Estamos comprando un proyecto a futuro y es engorroso en términos administrativos, no estamos de brazos cruzados esperando a que termine el proyecto de Oxford y AstraZeneca”.